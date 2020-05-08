中国给我们带来希望之光

中国积极主动为其他国家抗击疫情提供人力和物力支持，犹如雪中送炭，鼓舞了世界上成千上万的民众。这为促进人类团结和构建人类命运共同体打下坚实的基础

自古以来，大自然就以其特有方式影响着人类社会的发展。人类在建设美好世界方面取得了伟大成就，同时也面临许多挑战，这注定是一段充满希望和艰辛的征程。如今，新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延，仿佛将人类笼罩在一片巨大的迷雾之中。

疫情对我们的政治、经济和社会生活等各个方面带来了巨大影响。其全球蔓延的现实，已经重塑了2020年甚至接下来几年的国际政治议程。从经济角度来看，疫情不但给世界各国带来直接的经济损失，还增加了额外公共支出，使财政压力进一步加大。以非洲为例，有分析人士预计，为应对此次疫情，非洲地区将产生多达106亿美元的额外医疗开支。这对本已脆弱的非洲经济来说，无疑是雪上加霜。疫情迫使世界许多国家实行出行管控措施，为各种经济活动按下“暂停键”，成千上万的人暂时失去工作，对人们的生活造成了严重负面影响。

中国共产党本着对中国人民和世界人民生命健康高度负责的态度，带领中国人民果断采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，成功遏制住国内疫情的蔓延，避免更多人被感染。中国的抗疫举措有力有效，既保护好本国人民，也为全球共同抗疫作出贡献，充分展现了中国的治理能力和责任担当。

中国为世界人民带来鼓舞和希望，也为其他国家带来有益的经验。中国共产党带领人民用实际行动告诉世界，如何在困难时期团结一致。当新冠肺炎疫情在全球快速蔓延之时，中国积极主动为其他国家抗击疫情提供人力和物力支持，犹如雪中送炭，鼓舞了世界上成千上万的民众。这为促进人类团结和构建人类命运共同体打下坚实的基础。我从内心深深敬佩中国共产党。

在疫情防控方面，南非和世界各国一样，也面临种种困难和挑战。尽管南非政府已经实施“封城”等严厉措施遏制病毒的传播，也起到不错的效果，但要做到全面遏制疫情蔓延，我们还有很长的路要走。作为南非执政党非洲人国民大会总书记，我十分感谢中国在危急时刻伸出援手。中国积极向南非援助医疗防护物资，给我们带来希望之光。我相信在现任政府的领导下，南非全体人民将团结得比以往任何时候更加紧密。在全国人民万众一心的努力下，疫情终将被战胜。我们将以中国为榜样，秉持国际主义精神，和世界一起共同努力保护好地球——这个人类唯一的共同家园。

我向在世界各地与疫情斗争中失去亲人的人们表示衷心慰问，并祝愿还在医院进行治疗的患者早日康复。相信在我们携手努力下，眼前的困难将被战胜，人类一定可以将我们的共同家园建设得更加和平繁荣。

（作者为南非非洲人国民大会总书记）

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 03 版）