热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中国给我们带来希望之光

埃斯·马加舒尔

2020年05月08日08:31 来源：人民网－人民日报

中国积极主动为其他国家抗击疫情提供人力和物力支持，犹如雪中送炭，鼓舞了世界上成千上万的民众。这为促进人类团结和构建人类命运共同体打下坚实的基础

自古以来，大自然就以其特有方式影响着人类社会的发展。人类在建设美好世界方面取得了伟大成就，同时也面临许多挑战，这注定是一段充满希望和艰辛的征程。如今，新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延，仿佛将人类笼罩在一片巨大的迷雾之中。

疫情对我们的政治、经济和社会生活等各个方面带来了巨大影响。其全球蔓延的现实，已经重塑了2020年甚至接下来几年的国际政治议程。从经济角度来看，疫情不但给世界各国带来直接的经济损失，还增加了额外公共支出，使财政压力进一步加大。以非洲为例，有分析人士预计，为应对此次疫情，非洲地区将产生多达106亿美元的额外医疗开支。这对本已脆弱的非洲经济来说，无疑是雪上加霜。疫情迫使世界许多国家实行出行管控措施，为各种经济活动按下“暂停键”，成千上万的人暂时失去工作，对人们的生活造成了严重负面影响。

中国共产党本着对中国人民和世界人民生命健康高度负责的态度，带领中国人民果断采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，成功遏制住国内疫情的蔓延，避免更多人被感染。中国的抗疫举措有力有效，既保护好本国人民，也为全球共同抗疫作出贡献，充分展现了中国的治理能力和责任担当。

中国为世界人民带来鼓舞和希望，也为其他国家带来有益的经验。中国共产党带领人民用实际行动告诉世界，如何在困难时期团结一致。当新冠肺炎疫情在全球快速蔓延之时，中国积极主动为其他国家抗击疫情提供人力和物力支持，犹如雪中送炭，鼓舞了世界上成千上万的民众。这为促进人类团结和构建人类命运共同体打下坚实的基础。我从内心深深敬佩中国共产党。

在疫情防控方面，南非和世界各国一样，也面临种种困难和挑战。尽管南非政府已经实施“封城”等严厉措施遏制病毒的传播，也起到不错的效果，但要做到全面遏制疫情蔓延，我们还有很长的路要走。作为南非执政党非洲人国民大会总书记，我十分感谢中国在危急时刻伸出援手。中国积极向南非援助医疗防护物资，给我们带来希望之光。我相信在现任政府的领导下，南非全体人民将团结得比以往任何时候更加紧密。在全国人民万众一心的努力下，疫情终将被战胜。我们将以中国为榜样，秉持国际主义精神，和世界一起共同努力保护好地球——这个人类唯一的共同家园。

我向在世界各地与疫情斗争中失去亲人的人们表示衷心慰问，并祝愿还在医院进行治疗的患者早日康复。相信在我们携手努力下，眼前的困难将被战胜，人类一定可以将我们的共同家园建设得更加和平繁荣。

（作者为南非非洲人国民大会总书记） 

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn