督导森林草原防灭火专项整治工作

本报北京5月7日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：7日，国务院四川森林草原防灭火专项整治督导组进驻四川省开展督导工作。

此次专项整治督导范围包括思想认识、体制机制、责任落实、风险隐患、队伍建设、基础设施、宣传教育等方面，计划一年时间、分三个阶段。第一阶段集中督导，从5月7日至7月，帮助各级领导干部统一思想认识，广泛深入宣传教育群众，督促全面理顺森林草原防灭火体制机制，开展森林草原防灭火专业力量体系建设，建立重大风险、突出问题、整改任务和完善制度“四个清单”，指导帮助制定标本兼治方案，积极推进落实。第二阶段整改提升，从9月至12月，按照整治方案，一项项推动落实到位，全面落实完成各项整治任务，提升森林草原防灭火能力水平。第三阶段评估检验，从明年2月至5月，组织对四川省整治情况进行检查评估，结合春季防火期检验专项整治成效，加强跟踪指导，严防再次发生重特大森林草原火灾，推动落实、巩固成果。

督导组要求，专项整治督导要坚持问题导向、目标导向、结果导向，力争通过专项整治，实现提高政治站位、提高综合防控水平、提高现场救援能力和提高火灾防治成效。

根据安排，国务院督导组督导进驻时间为今年5月至7月，督导组设立举报电话：028—65002100/65002119。举报邮政信箱：成都市高新区府城大道东段9号，邮政编码：610023。举报电子邮箱：scslxfzd@163.com。督导组受理举报电话时间为每天8：00—18：00。根据党中央、国务院要求和督导组职责，主要受理四川省森林草原防灭火方面的来信来电举报。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 02 版）