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农田代管 助力春耕

2020年05月08日08:31 来源：中国妇女报

“我家5亩多责任田，用农机不到半个小时就全部耕翻、耙平了，一亩只花了180元。”5月2日，湖南省新化县炉观镇犀牛村的脱贫户肖湘明笑着对笔者说，“这得感谢我们的农田代管家长。”

炉观镇农业农机综合服务站负责人告诉笔者，像肖湘明家一样，今年春耕，镇里许多农户都享受到了“农田代管家长”提供的农机服务。2014年以来，在镇政府的引导和支持下，部分青年农民创办了农业种植专业合作社和农机服务专业合作社，并为有需求的农户提供“代耕、代种、代收”等社会化服务，不仅为农户节省了种植成本，还提高了劳动效率。

“现在农村老年农民越来越多，他们文化程度低，体力不支，难以完成高强度的农活。农机的使用和农田代管家长服务的推广较好地解决了这一难题。”该镇农业农机综合服务站负责人介绍，目前全镇已有23个农业种植专业合作社和农机服务专业合作社，均采取了机械化种植，生产效率大大提高，“目前,全镇水田已基本完成翻耕作业。”（胡富元）

(责编：许心怡、崔元苑)


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