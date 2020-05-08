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上海第四人民医院总护士长戴爱兰：

“每个细节都不能放过”

本报记者  姜泓冰

2020年05月08日08:30 来源：人民网－人民日报

戴爱兰（右）在为医护人员进病房前做防护把关。
　　新华社发

“我的工作就是不停地发现隐患，长一双‘火眼金睛’，做一只‘啄木鸟’。”在武汉抗疫时，戴爱兰一直这样对自己说。

她是上海第四人民医院总护士长，曾参加抗击非典和汶川救援，有23年一线护理经验。作为上海第三批支援湖北医疗队员，戴爱兰大年初四来到武汉，在武汉市第三医院光谷院区做“感控”工作。“感控”“院感”，指的都是医院内的感染预防和控制。

每天早上7：30，戴爱兰会准时站在医院病区入口处挨个检查，“无懈可击”才会点头放行。接近中午，她又出现在病区出口，等着换班出门的医务人员，监督、检查他们脱下防护用品的顺序是否得当、消毒是否彻底。同样的工作，下午交班时间再做一遍，日复一日。

“感控无小事。病毒看不见摸不着，要努力做到医务人员零感染，责任重压力大！”进驻医院前一天，戴爱兰就连夜做了休息室管理预案，“13个休息间，一共148人，工作时间不一，如果不固定房间，容易增加交叉感染风险。”

刚来的那段时间最紧张。医院临时转换功能，环境设施和流程不完善，医疗物资紧张，亟须建立规范、查找漏洞；医务人员穿脱防护服不够熟练，不同批次来源的防护物资型号、特点各异，需要迅速发现问题。“比如护目镜就有很多款，欧版版型和亚洲人的脸型不太匹配，鼻梁处易留空隙，有人就会拿纸巾塞一塞。但纸巾一旦沾染飞沫很容易被病毒渗透，就要提醒他们加用防护面屏。”

支援湖北医护人员中，80后、90后最多。70后的戴爱兰，用她自己的话说，是“热心，爱管闲事，当惯了老师”。对新角色，她很快就驾轻就熟，成了年轻人最倚重的“院感老师”“戴妈妈”。

有300多张病床的光谷院区，交接班时，所有医务人员都在同一入口进、出口出，虽然有练习，但最初上岗操作时很容易手足无措，防护服穿脱时间较长，又都急于离开、怕在出入口滞留和拥挤。这时，戴爱兰总是口手不停地指导、纠正，不到半小时衣服就已湿透。

医院原来用的是敞开式垃圾袋，在戴爱兰的建议下改成了有盖的脚踏式垃圾桶。但不少人匆忙来去，打开的桶盖不及时盖住，她就每天站在垃圾桶前提醒：“垃圾桶保持密闭，才能减少病毒传播的机会。要防止呼吸道病毒扩散、避免交叉感染，每个细节都不能放过。”

当初决定来武汉抗疫时，戴爱兰没和家人商量就第一时间报了名。问起这事，她说：“因为只有夫妻两人在家，我知道他会支持我。”

1992年就到上海的戴爱兰，原本每年春天都会回故乡江西婺源。“好久没有这么满心期待家乡的油菜花开了。疫情结束后，一定要回乡去感受春暖花开的畅快！”

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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