热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

农民手机点单，合作社掌勺“炒菜”，托管服务覆盖4万亩农田

“80后”田保姆种粮记

本报记者 王 浩

2020年05月08日08:27 来源：人民网－人民日报

数据来源：农业农村部
　　图①：在山东青州邵庄镇黄鹿村，植保无人机从麦田飞过。
　　王继林摄（人民视觉）
　　图②：在河北河间市景和镇兴丰农场，农机手在田间作业。
　　本报记者 史自强摄
　　版式设计：汪哲平

核心阅读

面对这场疫情大考，农业有挑战也有机遇。传统生产方式遇到难题，新农具、新技术、新模式得以大显身手。春耕期间，各地努力化危为机，依托新型农业服务主体，加快推进规模化、专业化生产，破解“谁来种地”难题，迈向高质量发展。

从“会种地”到“慧种地”，从“有没有”到“好不好”，透过这位“80后”田保姆的种粮故事，感受到田野里的新动能正在集聚。

一亩地上的两本账

田保姆托管，省心省力省钱，种粮成本能减少150元

农机来回奔走，层层水花飞溅……正值插秧时节，四川邻水县增产村的田间又忙碌起来。

“种地找小方！”村民张秀珍站在田埂上看着，“水牛换成铁牛，无人机打药，从种到收用的全是新家伙，真省心！”

“我们村的地，也全让小方包了。”相邻的团坝村党支部书记王中平上前插话，防疫春耕两不误，今年几百亩地全程托管，1天时间就插完秧了。

小方是谁？他叫方智勇，是县里有名的田保姆。“你外出打工，我替你种田”，14个村的4万多亩地，他打理得井井有条。

“80后”方智勇在大城市打拼15年，为啥又回村当农民？

转变缘于5年前的一次探亲。“村里一些田里长了草，看着真可惜。”方智勇发现，记忆里稻浪翻飞的景象少了。细细打听，老乡们道出原委：种子化肥涨了，赶上年景不好，辛苦一年不赚钱。留在家里的老人大多超过60岁，地里的活干不动了。

谁来种地？方智勇嗅到了商机：“地肯定得换个种法，把土地集中起来，规模经营，准能把成本降下来。”

回家种地！但流转多少合适？水稻怎么管理？风险大不大？方智勇心里没底。“当好农业新兵，要多跟农民学习。”他到成都等地拜访种粮大户，看到“大铁牛”驰骋田间，万亩水稻被侍弄得有条不紊，心里踏实了。2014年他回乡流转1000多亩地，成立了盛世种植专业合作社，开始种植水稻。

从门外汉到新农人，方智勇探索绿色种植、购置农机，忙得不亦乐乎。合作社很快回了本，他成了大家口中的种地能手。

“成本高、缺劳力，一家一户的难题怎么解决？”方智勇在思考，“土地是农民的命根子，靠合作社的实力，为大家提供服务，农民种地的热情会回来的。”从新农人到田保姆，方智勇再次转型。

种了大半辈子地，大伙儿信得过这位“80后”吗？

“同样一亩地，收入多两成，咱服气！”增产村农民许少白，靠着小方的托管服务，种粮面积从5亩发展到80亩。今年更是尝到了甜头：买种子化肥，合作社送上门；整地插秧，农机下田，啥都不耽误。

许少白算了笔细账：以前种地靠老两口，不算劳力，每亩要投入800元，一年种两季稻，刨去成本，到手的也就七八百块。现在合作社托管，一亩托管费200多元，机耕能节省60—70元，化肥用量减少了20%，一亩地成本能省出150元左右。“关键是省心省力，稳产高效，咱敢上规模了，一年能挣几万块。”许少白底气十足地说。

“防疫情不误农时，今年我们的社会化服务迎来好机会，农民把地交给我们，放心！”方智勇说，春节一过，合作社就向镇里递交复工申请，购置农资，整修农机，全力奋战春耕。

收入账最有说服力。今年合作社服务面积增加了几千亩，达到4万亩，其中全程托管面积6000多亩，可为农户节约成本300多万元。忙得不亦乐乎的方智勇坦言：“看来种地这条路是走对了！”

4万亩地怎么种

农民能“点菜”，也能“包席”，专业服务轻松种地

马达轰鸣，植保无人机低空掠过，护邻乡种粮大户游小波竖起大拇哥：“1小时作业50亩，相当于过去几十人干一天，真厉害！”

不仅仅是植保无人机，走进方智勇合作社机库——收割机、插秧机、灌溉设备等一应俱全。

发展社会化服务并非一帆风顺。最初，合作社只有7台拖拉机。寻求帮助的农民多了，方智勇却感觉力不从心：种地环节多，农民需求五花八门，合作社难以满足。“好保姆不仅会抱孩子，做饭、护理也得有几把刷子，田保姆得是多面手啊。”

“农民需要什么，咱就干什么。”粮食烘干是堵点。不少种粮大户吃过亏，联合收割机开进田里，七八百亩水稻几天就收完了，这么多粮晾晒成了大难题。“一台烘干机少说也要几十万元，一年只用一两个月，即便种粮大户买也不划算。”方智勇说。

政策扶持，合作社购置了13台烘干机，日处理能力达到400吨以上，为周边十几个乡镇提供烘干服务。如今，合作社各类机械达上百台套，农机手上百名，可提供机耕、植保、机收、烘干等一条龙服务。

创新服务方式，开发多元服务套餐。“我们有两大特色服务，农民既能‘点菜’，也能‘包席’。”方智勇说。

不少农民当上“甩手掌柜”，实现轻松种田。“家里几亩地，靠我一个人撑着，种不动了。”增产村村民熊竹华，把土地交给合作社，从种到收全程托管，自己在合作社打工，劳动强度小了，一年还能挣2万多元。

“解决谁来种地，需要专业从事生产服务的主体，提高生产效率，降低生产成本。”方智勇说，农业生产有10多个环节，涉及多种农机，一家一户不可能都置办。当好田保姆，就是要解决小农户办不了、办不好的事情，把小农户纳入现代农业的发展轨道中。

社会化服务离不开政策帮扶。方智勇坦言，合作社资金是一大难题，希望贷款政策能再放开些，“如果大型农机具可以抵押贷款，就能大大减轻合作社资金压力。”

方智勇说，干专业的事需要专业人才。合作社一方面引“新秀才”，招聘大学生，提高服务队伍素质；另一方面培养“土专家”，为种粮大户提供培训。

1斤大米咋卖到8元

盯着市场种地，给土地做“体检”， 为产品贴绿标

“浙江客户定了1000多袋大米！”近日，合作社在一场农产品交易会上接到了大单。“发展绿色产品有前途。”方智勇底气更足了。

解决了谁来种地，还要解决如何种好地。“盯着市场种地，这是咱的优势，要延伸产业链，发展优质大米加工。”照着这张蓝图，方智勇再次带领合作社升级。

对土地全面“体检”、制定统一种植标准、全程采用有机肥、绿色农药……合作社发展了多个绿色种植基地，1000余亩稻田通过国家绿色食品认证。

建厂房，购置设备，注册“滋心源”商标，方智勇朝着产业下游稳步前进。“我们设计了多类产品，绿色大米每斤能卖到8元。”优质大米深受市场欢迎，销售额已经突破400万元。

从耕种收升级到产加销，产业链条如何让农民参与其中？

一条“合作社+村集体+土地托管+农户”的利益链条形成了。太和镇指南寺村是贫困村，村里地块破碎，没啥产业，不少农民外出务工。指南寺村也有优势，这里山清水秀，生态优良。村里成立集体经济组织，整合500多亩地托管给方智勇，全程绿色生产。

合作社不仅管种，还要收，村集体和农民有了多份收入。“每亩地农民和村集体的保底分红为每亩800斤稻谷，超产部分，再次分红，农民每亩收入400多元，村集体底子也厚了。”指南寺村村主任黄常武介绍。

“合作社每卖一袋米，我就多挣5块钱。”村民王文朋说，“种地有赚头，保底收益、增产和加工销售加起来，一年能挣7000元以上。”

“我们已经为农民分红128万元、村集体分红77万元，并带动了4个贫困村72户贫困户。”方智勇说。

“产业链条还能继续延伸。我们打算发展电商，让咱的大米‘飞’得更远；发展生态采摘，观光旅游，让一、二、三产融合起来。”方智勇有了新打算。

“谁说种粮不赚钱，这么干，准行！”这位“80后”的种粮路不断探索向前……

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 18 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn