“80后”田保姆种粮记

数据来源：农业农村部

图①：在山东青州邵庄镇黄鹿村，植保无人机从麦田飞过。

王继林摄（人民视觉）

图②：在河北河间市景和镇兴丰农场，农机手在田间作业。

本报记者 史自强摄

版式设计：汪哲平

核心阅读

面对这场疫情大考，农业有挑战也有机遇。传统生产方式遇到难题，新农具、新技术、新模式得以大显身手。春耕期间，各地努力化危为机，依托新型农业服务主体，加快推进规模化、专业化生产，破解“谁来种地”难题，迈向高质量发展。

从“会种地”到“慧种地”，从“有没有”到“好不好”，透过这位“80后”田保姆的种粮故事，感受到田野里的新动能正在集聚。

一亩地上的两本账

田保姆托管，省心省力省钱，种粮成本能减少150元

农机来回奔走，层层水花飞溅……正值插秧时节，四川邻水县增产村的田间又忙碌起来。

“种地找小方！”村民张秀珍站在田埂上看着，“水牛换成铁牛，无人机打药，从种到收用的全是新家伙，真省心！”

“我们村的地，也全让小方包了。”相邻的团坝村党支部书记王中平上前插话，防疫春耕两不误，今年几百亩地全程托管，1天时间就插完秧了。

小方是谁？他叫方智勇，是县里有名的田保姆。“你外出打工，我替你种田”，14个村的4万多亩地，他打理得井井有条。

“80后”方智勇在大城市打拼15年，为啥又回村当农民？

转变缘于5年前的一次探亲。“村里一些田里长了草，看着真可惜。”方智勇发现，记忆里稻浪翻飞的景象少了。细细打听，老乡们道出原委：种子化肥涨了，赶上年景不好，辛苦一年不赚钱。留在家里的老人大多超过60岁，地里的活干不动了。

谁来种地？方智勇嗅到了商机：“地肯定得换个种法，把土地集中起来，规模经营，准能把成本降下来。”

回家种地！但流转多少合适？水稻怎么管理？风险大不大？方智勇心里没底。“当好农业新兵，要多跟农民学习。”他到成都等地拜访种粮大户，看到“大铁牛”驰骋田间，万亩水稻被侍弄得有条不紊，心里踏实了。2014年他回乡流转1000多亩地，成立了盛世种植专业合作社，开始种植水稻。

从门外汉到新农人，方智勇探索绿色种植、购置农机，忙得不亦乐乎。合作社很快回了本，他成了大家口中的种地能手。

“成本高、缺劳力，一家一户的难题怎么解决？”方智勇在思考，“土地是农民的命根子，靠合作社的实力，为大家提供服务，农民种地的热情会回来的。”从新农人到田保姆，方智勇再次转型。

种了大半辈子地，大伙儿信得过这位“80后”吗？

“同样一亩地，收入多两成，咱服气！”增产村农民许少白，靠着小方的托管服务，种粮面积从5亩发展到80亩。今年更是尝到了甜头：买种子化肥，合作社送上门；整地插秧，农机下田，啥都不耽误。

许少白算了笔细账：以前种地靠老两口，不算劳力，每亩要投入800元，一年种两季稻，刨去成本，到手的也就七八百块。现在合作社托管，一亩托管费200多元，机耕能节省60—70元，化肥用量减少了20%，一亩地成本能省出150元左右。“关键是省心省力，稳产高效，咱敢上规模了，一年能挣几万块。”许少白底气十足地说。

“防疫情不误农时，今年我们的社会化服务迎来好机会，农民把地交给我们，放心！”方智勇说，春节一过，合作社就向镇里递交复工申请，购置农资，整修农机，全力奋战春耕。

收入账最有说服力。今年合作社服务面积增加了几千亩，达到4万亩，其中全程托管面积6000多亩，可为农户节约成本300多万元。忙得不亦乐乎的方智勇坦言：“看来种地这条路是走对了！”

4万亩地怎么种

农民能“点菜”，也能“包席”，专业服务轻松种地

马达轰鸣，植保无人机低空掠过，护邻乡种粮大户游小波竖起大拇哥：“1小时作业50亩，相当于过去几十人干一天，真厉害！”

不仅仅是植保无人机，走进方智勇合作社机库——收割机、插秧机、灌溉设备等一应俱全。

发展社会化服务并非一帆风顺。最初，合作社只有7台拖拉机。寻求帮助的农民多了，方智勇却感觉力不从心：种地环节多，农民需求五花八门，合作社难以满足。“好保姆不仅会抱孩子，做饭、护理也得有几把刷子，田保姆得是多面手啊。”

“农民需要什么，咱就干什么。”粮食烘干是堵点。不少种粮大户吃过亏，联合收割机开进田里，七八百亩水稻几天就收完了，这么多粮晾晒成了大难题。“一台烘干机少说也要几十万元，一年只用一两个月，即便种粮大户买也不划算。”方智勇说。

政策扶持，合作社购置了13台烘干机，日处理能力达到400吨以上，为周边十几个乡镇提供烘干服务。如今，合作社各类机械达上百台套，农机手上百名，可提供机耕、植保、机收、烘干等一条龙服务。

创新服务方式，开发多元服务套餐。“我们有两大特色服务，农民既能‘点菜’，也能‘包席’。”方智勇说。

不少农民当上“甩手掌柜”，实现轻松种田。“家里几亩地，靠我一个人撑着，种不动了。”增产村村民熊竹华，把土地交给合作社，从种到收全程托管，自己在合作社打工，劳动强度小了，一年还能挣2万多元。

“解决谁来种地，需要专业从事生产服务的主体，提高生产效率，降低生产成本。”方智勇说，农业生产有10多个环节，涉及多种农机，一家一户不可能都置办。当好田保姆，就是要解决小农户办不了、办不好的事情，把小农户纳入现代农业的发展轨道中。

社会化服务离不开政策帮扶。方智勇坦言，合作社资金是一大难题，希望贷款政策能再放开些，“如果大型农机具可以抵押贷款，就能大大减轻合作社资金压力。”

方智勇说，干专业的事需要专业人才。合作社一方面引“新秀才”，招聘大学生，提高服务队伍素质；另一方面培养“土专家”，为种粮大户提供培训。

1斤大米咋卖到8元

盯着市场种地，给土地做“体检”， 为产品贴绿标

“浙江客户定了1000多袋大米！”近日，合作社在一场农产品交易会上接到了大单。“发展绿色产品有前途。”方智勇底气更足了。

解决了谁来种地，还要解决如何种好地。“盯着市场种地，这是咱的优势，要延伸产业链，发展优质大米加工。”照着这张蓝图，方智勇再次带领合作社升级。

对土地全面“体检”、制定统一种植标准、全程采用有机肥、绿色农药……合作社发展了多个绿色种植基地，1000余亩稻田通过国家绿色食品认证。

建厂房，购置设备，注册“滋心源”商标，方智勇朝着产业下游稳步前进。“我们设计了多类产品，绿色大米每斤能卖到8元。”优质大米深受市场欢迎，销售额已经突破400万元。

从耕种收升级到产加销，产业链条如何让农民参与其中？

一条“合作社+村集体+土地托管+农户”的利益链条形成了。太和镇指南寺村是贫困村，村里地块破碎，没啥产业，不少农民外出务工。指南寺村也有优势，这里山清水秀，生态优良。村里成立集体经济组织，整合500多亩地托管给方智勇，全程绿色生产。

合作社不仅管种，还要收，村集体和农民有了多份收入。“每亩地农民和村集体的保底分红为每亩800斤稻谷，超产部分，再次分红，农民每亩收入400多元，村集体底子也厚了。”指南寺村村主任黄常武介绍。

“合作社每卖一袋米，我就多挣5块钱。”村民王文朋说，“种地有赚头，保底收益、增产和加工销售加起来，一年能挣7000元以上。”

“我们已经为农民分红128万元、村集体分红77万元，并带动了4个贫困村72户贫困户。”方智勇说。

“产业链条还能继续延伸。我们打算发展电商，让咱的大米‘飞’得更远；发展生态采摘，观光旅游，让一、二、三产融合起来。”方智勇有了新打算。

“谁说种粮不赚钱，这么干，准行！”这位“80后”的种粮路不断探索向前……

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 18 版）