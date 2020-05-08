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俄美外长通电话讨论全球安全等问题

2020年05月08日08:27 来源：人民网－人民日报

新华社莫斯科5月6日电  （记者吴刚）俄罗斯外长拉夫罗夫6日与美国国务卿蓬佩奥通电话，讨论全球安全等问题。

根据俄外交部6日发表的新闻公报，两国外长在通话中就全球安全问题深入交换意见，并讨论了俄美加强军控合作和全球战略平衡等问题。

公报说，拉夫罗夫再次提议延长即将于2021年到期的《新削减战略武器条约》。

另据美国国务院发表的声明，蓬佩奥和拉夫罗夫当天通电话，讨论了军控及抗击新冠肺炎疫情等共同关心的问题。

蓬佩奥随后在社交媒体上发文说，他在通话中表明了美方准备参与能促进美国及其伙伴安全的军控谈判的立场。美方将继续推动建立可核查、可执行的机制。

俄美两国2010年签署的《新削减战略武器条约》将于2021年初到期，该条约旨在限制俄美两国部署的核弹头和运载工具数量。《中导条约》失效后，《新削减战略武器条约》成为两国间唯一的军控条约。俄方已多次表示愿意不设前提条件延长该条约有效期，但美方目前对此仍未表明态度。

（参与记者：刘品然）  

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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