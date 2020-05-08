世卫组织呼吁加大公共卫生投入

本报布鲁塞尔5月7日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织总干事谭德塞在5月6日的记者会上呼吁各国加大公共卫生投入，通过基本卫生保健促进健康、预防疾病。

谭德塞说，这种方式既能挽救生命，又能节省资金，是明智之举。目前，全世界每年在医疗保健方面的支出约为7.5万亿美元，约占全球GDP的10%。

截至5月6日，全球向世卫组织报告新冠肺炎确诊病例超过350万例，死亡病例近25万例。4月初以来，全球平均每天向世卫组织报告约8万例新增病例。疫情凸显了国家及地方卫生系统是否强大在全球卫生安全和全民健康覆盖基础方面起到重要作用。

世卫组织预计，按目前趋势，到2030年，全球仍有超过50亿人无法获得基本卫生服务，这不仅会损害个人、家庭和社区的健康，还危及全球安全和经济发展。

谭德塞说，在应对新冠肺炎疫情的同时，必须为下一场大流行做好准备，夯实公共卫生系统基础，建立能够预防和应对新出现的病原体的系统。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 16 版）