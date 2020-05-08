要求总结推广有效做法精准做好常态化防控 有序推动学校复学复课 加快提升快速检测能力

新华社北京5月7日电 5月7日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记主持召开的中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，认真总结和运用好防控实践中行之有效的做法，落实和完善常态化防控举措，有针对性做好防输入工作，巩固疫情防控成果，坚决防止反弹，推动企业复产达产、生活服务业复业复市和学校复学复课。

会议指出，各地要抓紧评估“五一”期间人员较大规模流动和一定范围聚集情况下防控举措效果，总结旅游景区、餐馆、住宿、商场等场所既有利于防控、又有利于复市的有效做法。国务院联防联控机制要指导地方发布相关指南，运用好的做法进一步提高常态化防控的精准性，在此基础上推动更多生活服务设施恢复经营，带动居民消费回升，更有效推动经济社会发展全面步入正常轨道。

会议指出，目前全国许多省份中小学已有序复学复课，部分高校学生开始返校。要压实地方和学校责任，做好中小学复学后疫情防控，强化学校相关人员防疫知识培训，加大对条件相对薄弱学校改善卫生基础设施和防疫物资配备支持力度。各高校要针对学生跨区域返校、集中住宿、教室和食堂等场所人员密集等情况，制定细化防控方案，做好防疫物资保障。建立健全各类学校教职工和学生健康状况监测报告制度，按要求落实核酸和抗体检测、隔离观察等措施，切实做到“四早”。以科学精准防控推动复学复课。

会议要求，要进一步集中力量重点攻关，加快提高核酸检测能力，尤其是推进检测时间短、且无需实验室的核酸快速检测设备生产扩能，加大政策、审评审批等支持，协调帮助重点企业解决生产扩能中的困难。加快组织移动方舱实验室生产，吸纳更多具备条件的第三方检测机构参与核酸检测。保证检测安全、快速、可靠。一旦发现疫情立即精准管控，实事求是、公开透明发布信息，决不允许瞒报漏报。

领导小组成员丁薛祥、孙春兰、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 01 版）