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“慢行系统”让城市更加美丽雅致

杨维立

2020年05月08日08:20 来源：北京青年报

根据近日发布的《北京市城市慢行交通品质提升工作方案》（简称《方案》，北京市今年将建9个慢行系统示范区，中心城区打造两纵两横慢行示范街。同时，回龙观至上地的自行车专用路将开展东拓、南展、西延工程。

随着汽车保有量逐年递增，城市道路交通也变得越来越拥挤，加之历史欠账等因素，一座城市的非机动车道不仅显得狭窄、不连贯，有的还经常被占用，机动车与行人、自行车争夺资源等现象也屡见不鲜，不同程度地影响了行人、骑车人的舒适度和安全性，亟待引起重视。北京市以建设慢行系统示范区为抓手，推进城市慢行交通品质提升工作，既是整治非机动车道乱象的一剂良方，也是城市治理精细化、公共服务人性化的有力彰显。

《方案》提出，推进道路停车改革，把非机动车道最低有效通行宽度由2米提升至2.5米；采取限时停车位、内嵌式停车位等多种形式车位的设置方法，提高路外停车位的使用率。这些措施有的放矢、对症下药，致力拓展步行、骑行空间，为行人权利提供坚实保障。《方案》还提出，自行车与机动车同时通过狭窄路段，保证自行车先行且机动车不能鸣笛催促；自行车如何在路口直接左转，如何对标志标线系统进行重新设计，也将有规范……规则向自行车倾斜，蕴含着人文关怀，体现了公平友好、以人为本的发展理念。

提升慢行交通品质，不仅是将步行和自行车路权重新归还，还需要创新思路和举措，加大资源配置，优化绿色出行环境。去年，北京建成回龙观至上地的自行车专用路，使古老的北京城又增添了一道绿色出行风景，受到了公众的普遍好评。根据《方案》，该自行车专用路今年将马不停蹄继续挺进，东拓、南展、西延工程全长共25.7公里。相信不久的将来，这道风景线定会更加璀璨夺目，令人心驰神往，召唤更多骑行者闻讯而至，欣然体验，并沉醉其中。

因为工作节奏快、压力大，很多生活在城市里的人们向往美丽雅致的“慢生活”，而新冠肺炎疫情促使人们更加关注健康，重视锻炼。在此背景下，北京出台《方案》，进一步打造慢行系统示范区，可谓正当其时。坚持绿色低碳发展的思路和理念，顺势而为，以建设“慢行示范区”为抓手，提升城市交通品质，满足群众日益增长的对美好生活的需求，合乎广大市民的共同愿望，值得点赞。

打造“慢行示范区”，重“建”更要重“管”。不仅要在路权保障、配套设施、改善环境等方面作出不懈努力，还要在精细化管理，包括秩序维护、道路洁净等方面持续保持力度，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，抓好《方案》各项规定的落实。同时，完善考核评价办法，分解落实责任，完善检查机制，健全激励和约束相结合的量化考核制度，奖优罚劣、奖罚分明，营造比学赶帮氛围，倒逼各地“不用扬鞭自奋蹄”，使各“慢行示范区”建设质量不断提高。

民生无小事，冷暖在人心，“慢行示范区”建得好不好，居民最有发言权。高质量建设“慢行示范区”，要坚持以人民为中心的发展思想，用好“好差评”等制度，主动接受广大市民的评价，积极了解掌握群众的意愿和诉求，以市民的感受检验工作成效，发现不足和差距， “去短板”“补短板”，努力提升市民的满意率，切实把这项民生工程办成暖心工程。

(责编：李轶群、崔元苑)


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