杨晓明：生物技术对我们有着非常重要的意义

5月6日晚19：30-21：00，正和岛《每周一播》第6期《大疫初定，企业如何劫后重生？》如期而至。

本次直播邀请了中国上市公司协会会长、中国企业研究会会长宋志平，中国生物董事长、科技部“863计划”疫苗项目首席科学家杨晓明，依文集团董事长、正和岛副董事长夏华，带你拨开迷雾、穿越危机，实现突变式成长。

生物技术对我们有着非常重要的意义：

一是生物技术对我们复工复产方面的正向的作用。

二是生物技术、生物产业或者新生物技术在整个未来以及疫情以后转变产业结构调整新的经济增长点方面我是非常看好新生物技术或者新生物产业发展的。

其他场合讲生物技术，中国人均寿命76岁到78岁左右，地方不一样有点差别，简单说大家坚持一下，靠生物技术活到100岁应该不成大问题。

用疫苗、抗体这些药物可以控制、延长10年，如果说再让像器官移植、组织培养这些技术再更换人体器官，换心脏、换肾脏等不同功能的器官可以再延长10年，各延长10年，两个10年就是20年，人均活到100岁应该说是可以期待的。