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北京疾控中心提示：可适当参与体育运动但要做好防护

2020年05月07日15:31 来源：新华网

新华社北京5月6日电（记者邰思聪）在6日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示，适当的体育运动有利于身心健康，增强身体素质，但同时建议，市民在出入体育健身场地时一定要做好防护。

刘晓峰建议，市民如乘坐地铁、公交车前往体育运动场所时，应遵循交通管理部门的防控管理要求，特别是乘坐地铁、公交车时要佩戴口罩。同时，市民朋友前往体育场地应遵守相关部门规定，使用“健康宝”等方式进行状态验证后进入体育场地。

此外，刘晓峰表示，开放的体育健身场地，应以田径和乒乓球、羽毛球、网球等隔网运动为主，暂不宜组织足球、排球、篮球等团体性身体对抗类的体育运动项目；使用或接触公共体育器材后应保持手部卫生，清洗之前不要用手碰触口、鼻、眼睛；运动休息间歇时避免扎堆聊天，应保持安全社交距离，遇有人多场景时，应佩戴口罩；活动结束或回家后要及时冲澡，更换衣服，保持手部卫生。

刘晓峰表示，户外运动原则上不用戴口罩，但应避免与他人近距离接触。

(责编：许晓华、李轶群)


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