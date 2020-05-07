北京已连续20天无新增确诊病例

5月5日本市无新增境外输入和本地确诊病例。本市已连续20天保持境外输入和本地确诊病例“双零”增长。市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建提醒市民，应急响应级别的调整并不意味防控警报完全解除，要时刻紧绷疫情防控这根弦。

市卫健委通报，5月5日零时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例1例。截至5月5日24时，本市累计报告境外输入确诊病例174例，累计出院148例，在院26例。

5月5日零时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至5月5日24时，本市累计报告本地确诊病例419例，累计出院407例，在院3例，累计死亡9例。

截至5月5日24时，全市已连续20天无新增报告本地确诊病例，平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（103天）、门头沟区（93天）、怀柔区（89天）、顺义区（87天）、密云区（84天）、石景山区（82天）、大兴区（82天）、房山区（79天）、昌平区（78天）、西城区（76天）、通州区（76天）、丰台区（63天）、东城区（60天）、海淀区（43天）、朝阳区（20天）。

徐和建表示，目前全球疫情持续加速蔓延，除中国外确诊病例超过343万例，境外疫情输入压力仍然较大。应急响应级别的调整并不意味防控警报完全解除，“五一”小长假安全顺畅平稳有序，只是为以后疫情防控形势持续稳定向好奠定了良好的基础。必须毫不动摇坚持“外防输入，内防反弹”的总策略，做到三防四早九严格，继续落实四方责任，时刻紧绷疫情防控这根弦，毫不松懈地做好重点人群、重点场所和特殊区域的防控工作，继续巩固来之不易的抗疫成果，全面恢复首都正常的生产生活秩序。“每个人的防控之弦紧一紧，大家的安全健康才会有更大的保障。”（记者 贾晓宏）