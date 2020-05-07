4月9日，中外专家在“全球疫情会诊室”交流经验。

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全球抗疫中，中国如何与世界分享经验？3月11日起，中央广播电视总台中国国际电视台（CGTN）推出特别节目“全球疫情会诊室”，以视频连线方式向全球分享抗疫经验。中国搭台，全球共享。节目播出以来引发了国内外热烈反响。截至5月4日，“全球疫情会诊室”49场节目获6222万全球观看量，740条相关报道获1.88亿全球阅读量，成为新晋“流量担当”。

“全球疫情会诊室”搭建起经验共享的国际化平台，无论是隔离检测、医疗救治，还是复工复产、社区防控，只要跟疫情相关的，就能展开“会诊”。

视频连线中的每一张面孔，都流露出对中国抗疫经验的渴求。

“核酸‘复阳’怎么办？”“患者出院标准是什么？”4月9日晚的会诊室里，美国、肯尼亚同行的问题很具体，浙江大学医学院附属第二医院院长王建安及团队为他们一一解答并互换观点。观众们看到，直播画面中的外国专家频频点头认可。

“定点医院如何进行病人管理？”意大利专家急切地问。北京协和医院专家读出了同行的苦衷，立即热情解答：“一是保证确诊患者接受良好治疗，二是治愈患者要隔离两周，三是对疑似患者做好隔离检测。”这是4月9日下午“中意联合抗疫网络论坛”直播间里的一幕。

节目中，同心勠力的镜头数不胜数。“如果孟加拉国需要建设方舱医院，我们可以提供图纸。”4月8日下午的会诊室里，“硬核”医生张文宏给了孟加拉同行“暖心”承诺。“只要严格采取监控追踪措施，境外输入病例就不会导致暴发。”4月10日，钟南山院士受邀“坐阵”会诊室与韩国防疫专家连线，介绍中国方案，传递抗疫信心。“一是隔离，二是检测。”5月1日的节目中，武汉金银潭医院院长张定宇为印度尼西亚同行支招。两小时的对话后，两国医生相互道谢，并相约再次交流。

“全球疫情会诊室”也凝聚了世界各国人民抗击疫情的共同情感。“六国八城，全球联动”，4月16日晚，北京直播间邀请美国、英国、意大利、日本、伊朗、以色列六国网友，在“社交隔离”期互递温情，加油打气。“战疫情，站一起！”各国网友喊出坚定口号，依依不舍中，90分钟的连线告一段落。在另一期节目中，主持人将中国网友的关心传达给了美国嘉宾约翰：“美国民众的防护意识是否到位？”“我认为美国人应该学习中国人普遍戴口罩的习惯，保护自己也保护他人。”一问一答中，尽显两国人民的相互关切之情。

在这里，中外医生跨越国界，一心一意救患者，实事求是抗疫情；在这里，“国宝级专家”毫无保留为世界奉献中国经验；在这里，全球观众能看到“人类命运共同体”最生动的实践场景……

“全球疫情会诊室”特别开设“中医专场”。金花清感颗粒、连花清瘟颗粒、血必净注射液、清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方……以“三药三方”为代表的中药，是国内抗疫的“功臣”，也成为“中医专场”的“明星”。

“有患者已经发烧一周，我们没有办法让他退烧，我想知道有没有适合祛湿的中草药？”3月18日晚，面对美国医生的迫切咨询，张伯礼院士向她推荐了化湿败毒方和宣肺败毒方：“这两个方子在这次疫情中经受住了考验。”

4月7日晚，波兰专家对西洋参、人参的功效倍感兴趣，仔细询问它们在治疗和预防新冠肺炎中起到的作用。直播间里，来自塞尔维亚的专家对中医药信心满满：“我相信中医药会在塞尔维亚有更广泛的应用。”她频频用中文说出“灵芝”“甘草”“陈皮”等词汇，并多次向中国专家表示感谢。

4月15日晚的直播间里，海外留学生提问：“中国大使馆派发的连花清瘟胶囊该何时服用？”黄璐琦院士亲切地答：“如果出现发热、咳嗽、乏力等症状，就可以服用。”作为中国大使馆派发的“健康包”中唯一的药品，连花清瘟胶囊在海外“走红”，目前已在多国批准上市。

通过云端，“全球疫情会诊室”将中药疗效向全世界普及。仝小林院士及团队介绍了一组有说服力的数据：“进入试验的721例确诊患者中，使用寒湿疫方的430例患者转重率为0，而对照组未使用该药的291例患者中，有19例转为重症。针对重症和危重症患者的研究中，排除了影响因素，中药汤剂组的死亡率下降了82.2%。”

做研究，看疗效，列数据。在“全球疫情会诊室”中，国外专家感受到，中医药在新冠肺炎患者治疗中确有显著的效果和优势。

越是民族的，就越是世界的。在节目中，仝小林院士对外国专家动情地说：“中国医生愿以人类命运共同体的理念，让祖国医学为全人类的健康发挥应有的作用。”