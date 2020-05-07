看看国家为你囤了哪些货？

4月13日，在辽宁省鞍山市台安县新开河粮食储备库，两名工作人员卸载刚刚收储的玉米。

新华社记者 姚剑锋摄

“肋排17元一斤，精瘦肉10元一斤。买一块肋排才花了32元，比市场其他冷鲜肉便宜多了！”

武汉市民商奇前段时间第一次买到了中央储备肉，“全程冷链配送，扫一扫二维码，产地、配送信息都出来了。”商奇对储备肉很满意。

买到了储备肉、第一次吃储备菜、戴上了储备口罩……新冠肺炎疫情发生以来，各类储备物资走进老百姓的日常生活，在关键时刻发挥了重要作用。国家目前还储备了哪些物资？储备的标准是啥？存在哪些短板？

储备物资品类齐全

——粮油菜肉储备充足，医疗物资、石油、天然气等关系国计民生的重要物资都在储备目录中

在广西北流市皆用超市，市民刘果买到了储备肉，“以前都是在新闻里看到国家储备肉，这次真实感受到了国家储备的福利。做成红烧肉肉质很厚实，没想到储备肉的口感甚至比市场上的其他猪肉还好吃不少！”截至目前，全国范围内中央储备肉投放量已超过30万吨。

与储备肉一同亮相的还有储备菜。日前，在海南省海口市秀英区长秀社区的菜篮子平价网点，冬瓜、南瓜、大白菜、地瓜叶、上海青等储备蔬菜纷纷出现在货架上。“最近都来这里买菜，品种多，价格还实惠。”市民林女士说。

海口市菜篮子产业集团相关负责人介绍，当前，海口市菜篮子集团的蔬菜库存大约有700多吨，今后将视情况加大储备量和投放量，以满足市民日常生活需求。

“我国对战略物资储备一直很重视。防疫期间，菜肉等供应都很稳定，没有出现大的波动，这得益于较为完善的战略物资储备体系。”上海社科院副院长张兆安对笔者说。

相比于储备菜、储备肉，储备粮在防疫期间较少“露面”，但也引起了不少关注。

前段时间，一些国家限制粮食出口的消息让不少人“紧张”，并开始在家囤米囤面。家住北京市朝阳区的魏阿姨告诉笔者，她就是其中一员，“国外疫情加重，又听说有些国家不出口粮食了，我们担心粮食会短缺，所以在家里囤了一些米面。”但后来看到关于粮食储备的消息，魏阿姨又打消了囤粮的念头：“且不说有地里种的粮食，就是国家的储备粮都够全国人民吃上一整年的。这粮食买多了搁家里还容易生虫，实在没必要。”

中国社科院研究员胡冰川介绍，在粮食储备方面，中国多年来都高度重视，目前已经形成中央储备和地方储备协同运作、政府储备和企业库存互为补充的粮食库存体系，粮食总库存处于历史高位。“具体来看，2019年我国小麦、玉米、大米三大主粮库存结余2.8亿多吨。”

“目前为止，没有动用过中央储备粮，除了个别市县，绝大部分地区也没有动用过地方储备粮。”国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云日前说。

专家指出，除了与老百姓日常生活密切相关的粮油菜肉，国家储备的物资还有很多，如医用口罩、防护服、护目镜等医疗物资，石油、天然气、煤炭等能源以及其他关系国计民生的重要物资等都在其中。

拿得出也要调得快

——储备既要保战略安全，也要减少物资浪费，提高效率

“战略物资储备非常重要，宁可备而不用、不可用而无备。”张兆安指出，经过60多年的发展，我国战略物资不仅品种多，而且储备规模越来越大。除了应对突发事件之外，战略储备物资还有重大作用，比如可以调节国内物资的供求关系、平抑价格等。

哪些物资要储备？规模又该如何把握？

“战略物资储备的品种选择主要取决于国内资源禀赋、供求状况、在经济发展和国防安全领域的重要性、国际物资的可得性等因素。”张兆安表示，物资的稀缺性、对外依存度、本国储量占世界的比重、国际市场价格波动及主要物资供应国政治稳定性等，都会对物资的战略重要性产生影响，因此要根据世界形势和国家战略安全需要适时调整储备品种和规模。

专家指出，目前我国储备的品类、规模、结构还有需要完善的地方，例如这次疫情暴发初期，重点卫生防疫物资，包括医用口罩、防护服、护目镜、医疗器械等出现了严重不足的情况，暴露出我国在应急物资保障中一些长期存在的不足和体系性缺陷。

“既要拿得出，也要调得快、用得上。”张兆安说，关键时刻，国家战略物资储备的快速反应能力很重要，调拨分配效率要跟得上。要在通畅的物流条件下，保证物资能在当地进行快速分拨。“国家战略物资的生产、监管、储备、调拨和配送，有一个完整的链条，物资的调用要进行整体一盘棋、一体化的考量。”

在确保国家战略安全的同时，减少物资浪费很关键。业内人士指出，国家战略物资储备一般要注意采取储备与周转相结合的办法，通过多频次轮换机制，实现物资流动、保值增值、常储常新。对于保质期长的，如金属矿产等，要在轮换频率上注意把握时机，在不对市场造成不利影响的前提下，轮出物资一般应高于采购价出售；保质期短的，如成品油等，要在保质期内轮换出去，确保不变质不浪费。

“就粮食而言，由于夏粮主产区普遍高装满储，收购仓容比较紧张。”胡冰川认为，要加快库存消化，加大腾仓并库力度，增加储粮设施。

健全国家储备体系

——中国将进一步完善应急物资储备品种、规模、结构，优化产能保障和区域布局

近期，从中央到地方，一系列健全国家储备体系的政策措施加快推出。

日前召开的中央全面深化改革委员会第十三次会议指出，提高公共卫生应急物资保障能力，要加强顶层设计、优化部门协同，按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的要求，围绕打造医疗防治、物资储备、产能动员“三位一体”的物资保障体系，完善应急物资储备品种、规模、结构，创新储备方式，优化产能保障和区域布局，健全公共卫生应急物资保障工作机制，确保重要应急物资关键时刻调得出、用得上。

能源领域，国家发展改革委等5部门近日联合印发《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》，明确将推进储气基础设施建设，提升天然气储备能力；推行独立运营，完善价格机制等投资回报渠道；加大土地、财税、金融、投资等政策支持力度，激励企业加速补足储气基础设施建设短板。

粮食方面，国家粮食和物资储备局日前提出，加强储备安全管理，优化储备粮规模结构，提高小包装成品粮油储备比例。优化储备区域布局，中央储备主要布局在战略要地、粮食主产区、交通要道和有特殊需要的地区，地方储备主要布局在大中城市、市场易波动地区、灾害频发地区和缺粮地区。

各地也陆续采取措施：湖南省提出，加强粮食、肉类、食用油、能源、医疗、防寒保暖等战略物资储备体系建设；四川省明确将着力发展应急产业，构建平战结合应急物资保障体系；河北省将进一步加强省级防控物资储备库建设，各市要建立医用物资储备库，提升应急保障能力。

应急管理部党委书记黄明日前指出，要做好应急物资准备。着眼于应对类似于汶川特大地震、1998年特大洪水等应急物资峰值需求，建立健全统一的应急物资保障体系。

“在全球不确定因素增多的背景下，要特别重视健全国家储备体系。”张兆安说，应更好运用信息化手段，对整个国家的战略物资储备进行总体性规划，提升储备物资管理效率和水平，提升面对复杂状态的动态管理水平。

在胡冰川看来，战略物资的管理，特别像国家的储备粮，还存在监管薄弱环节。从提升管理水平、回应社会关切的角度来看，有必要进一步改善。“技术方面，如现在的区块链技术可以通过分布式记账机制避免造假和信息篡改，未来可考虑将相关技术应用到国储库的信息化管理中。”

“还应完善储备立法。”中共上海市委党校教授唐珏岚认为，长期以来，我国主要依靠政策而不是法律调整物资储备，到目前为止，还没有一部专门的战略物资储备法律。有必要尽快建立健全国家战略物资储备法律法规，对战略物资储备的管理体制、存储数量、轮换周期、资金保障、统计报告等方面作出明确规定，使国家战略物资储备有法可依、有章可循，同时便于监督检查。