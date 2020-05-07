“五一”假期前，中国确定了今年全国两会召开的具体时间。

在新冠肺炎疫情防控常态化的特殊背景下召开全国两会，是以习近平同志为核心的中共中央作出的重大决定。一年一度的全国两会，是中国政治生活中的一件大事。本来召开时间在去年底就已经确定，但是因为新冠肺炎疫情突然袭来，为了持续做好疫情防控工作，切实保障人民群众生命健康安全，中国及时果断推迟了两会召开的时间；现在疫情防控形势持续向好，经济社会生活逐步恢复正常，中国又及时果断明确了两会召开的时间。

无论是2月下旬决定推迟召开两会，还是在4月底决定召开两会，体现出中国共产党人根据形势变化调整策略、把握战机的特点，从根本上说，彰显出中国共产党人对“真”“实”二字的追求。

真心实意为人民，求真务实看问题，最后落到真抓实干做事情。细看百年党史，中国共产党就是不断用“真”战胜“假”、用“实”打败“虚”，从千难万险中突围而出，向着更高的目标前进。

这次抗击疫情斗争充分展现了中国共产党真抓实干的能力。党中央一声令下，各级组织真正动员起来，广大党员真正行动起来，把中央要求贯彻落实到方方面面。战疫指挥者、人民子弟兵、医护人员、警察、社工、下沉干部、志愿者……大家分工有不同，但党旗始终飘扬在第一线，党员始终战斗在第一线。正是因为他们的铮铮脊梁实实在在地挺立在残酷的战场，所以他们无私无畏的浩然正气为人敬仰，他们舍我其谁的英雄气概引领中国人民众志成城迎战疫情。

经过艰苦卓绝的努力，湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。中国在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复。在如此短的时间内做到这点很不容易。但当前境外疫情暴发增长态势仍在持续，外防输入压力持续加大，国内防止疫情反弹的复杂性也在增加，中国并没有到轻松的时候。信心定力不可无，轻心傲气不可有。真正体察“国之大者”，集中精力做好自己的事情，是中国共产党人当前的任务。

4月17日中共中央政治局会议已经明确指出，今年一季度极不寻常，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。当前经济发展面临的挑战前所未有，必须充分估计困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，抓实经济社会发展各项工作。

几天后，习近平总书记在陕西考察时又再次强调，要扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全面落实保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

这“六稳”“六保”，关系国家发展前景，关系人民民生福祉，瞄准的是新形势、盯紧的是真问题、担起的是实任务、考验的是细功夫，需要全国上下像抗击疫情一样同心同德，奋勇搏击。

只争朝夕，真抓实干。非此，不足以向历史交出合格的答卷。

亦唯此，中国共产党人才能屡屡克服磨难，走出个柳暗花明，走出个云破天开！

（作者为本报评论员）