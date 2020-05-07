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主持中共中央政治局常委会会议

习近平：巩固疫情防控成果 决不能前功尽弃

会议听取疫情防控工作中央指导组工作汇报 研究完善常态化疫情防控体制机制

2020年05月07日08:35  来源：人民网－人民日报海外版
 

新华社北京5月6日电 中共中央政治局常务委员会5月6日召开会议，听取疫情防控工作中央指导组工作汇报，研究完善常态化疫情防控体制机制。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

习近平指出，党中央决定向湖北等疫情严重地区派出指导组，督促贯彻落实党中央关于疫情防控工作各项决策部署，全面加强疫情防控第一线工作指导。在党中央坚强领导和全国各族人民大力支持下，中央指导组同湖北人民和武汉人民并肩作战，突出抓好源头防控、患者救治、物资保障三项重点，下最大气力控制疫情流行，努力守住全国疫情防控第一道防线，展现了中国力量、中国精神、中国效率，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战作出了重要贡献。

习近平强调，当前，境外疫情扩散蔓延势头并没有得到有效遏制，国内个别地区出现聚集性疫情，新冠肺炎疫情还有很大不确定性。湖北省疫情防控已由应急性超常规防控向常态化防控转变，但并不意味着防控措施可以松一松、歇一歇。党中央决定继续派出联络组，加强对湖北省和武汉市疫情防控后续工作指导支持。要继续指导做好治愈患者康复和心理疏导工作，督促落实常态化疫情防控举措，外防输入、内防反弹，要毫不懈怠抓好各项工作，巩固疫情防控成果，决不能前功尽弃。要协调推动湖北省和武汉市在做好常态化疫情防控工作的同时，推动支持湖北省经济社会发展一揽子政策落实到位，加快恢复生产生活正常秩序。

会议要求，及时总结和运用好湖北省和武汉市疫情防控实践中行之有效的做法，围绕暴露出的问题补短板、堵漏洞、强弱项，理顺医药卫生体制，改革疾病预防控制体系，提升疫情监测预警能力，完善公共卫生应急法律法规，健全重大疫情、公共卫生应急管理和救治体系。要坚持预防为主，创新爱国卫生运动的方式方法，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，大力开展健康知识普及，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。

会议还研究了其他事项。

(责编：李轶群、许晓华)
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