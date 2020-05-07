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疫情之下，一个留俄学子的生活感悟

常 乐

2020年05月07日08:34 来源：人民网－人民日报海外版

常乐收到的健康包。

窗外，阳光在微微跳动。一眼望去，一幢幢住宅楼前，已经插起了象征节日来临的俄罗斯国旗。只是今年的5月，本该充满节日氛围的莫斯科，却缺席了以往熙攘的脚步与漫天的欢呼。

作为一名留学俄罗斯的中国学生，我的身边有在一番纠结之后选择回国的，但更多的人则像我一样，在担忧旅途风险与日后能否按时回来完成学业的权衡之下，最终选择留在学校。

回望过去的4个月，我已经很难回想起心理状态的细微变化。今年2月初，我去瑞士日内瓦参加访学活动，2月12日回到莫斯科，也开始了在莫斯科的独居生活。

3月中旬，俄罗斯疫情开始扩散，莫斯科大学的课程也改为线上。我回到学校帮一位学长盖章，当时系门已封，老师站在系门口等我。看着马路上稀疏的车流，外办老师默默说了一句：“不知道今年什么时候，我们能再回到系里。”那时的我们都不会想到，俄罗斯疫情的发展形势。

3月底，俄罗斯新冠肺炎确诊病例上升速度很快。在网课作业的压力与对自身健康安全的担忧之下，我的心情很差，也时不时冒出回国的念头，但在父母劝说之下还是打消了。

4月4日晚，我的同乡学妹琳雅给我打来电话，在为要不要跟父亲一起回国而焦虑。最终，她经过20个小时不吃不喝的艰难归途，回到国内。在她看来，一人独居在莫斯科，心理压力太大，劝说我也回国。

随着疫情的蔓延，我已经不再出门购物，好在俄罗斯的网购服务还在照常运行。每次收快递时，我都戴着手套接过送货员放在1米之外的袋子，再小心翼翼地对商品包装进行消毒。从不屑于囤太多食品到逐渐增大网购食品量，我减少了出门收货的次数，进出宿舍也戴好口罩。每当我觉得孤独时，会上网看看和我一样留在其他国家的中国留学生的生活。

让我欣慰的是，我们的健康包马上就要送到了。4月17日，中国驻俄罗斯大使张汉晖对话在俄留学生，嘱咐我们注意防护，言语之间充满了如长辈般的细致与关切。更让人感动的是，就在隔天，我收到了学联志愿者上门发放的健康包。打开这份来自祖国的珍贵礼物，我看到健康包外包装上写着“砥砺前行，中华同心”，里面有足量的医用口罩、连花清瘟胶囊、中药香囊、防疫手册以及一封鼓励信。

在我收到健康包的当天，微信朋友圈关于健康包的话题刷了屏，“祖国是我们坚强的后盾，太感动了！”“平凡的我们，在世界的任何一个角落都有人关心着、惦念着，因为我们身后有个强大的祖国。”“终于收到了健康包！欣喜、感恩、激动！” ……一条条晒健康包的朋友圈，点亮了我们这群留在莫斯科的中国留学生的生活。

领到防疫物资，得到来自祖国的关怀，越来越多的学生决定留下来，按部就班地完成学业。

“我一切都好，生活物品充足，也没憋出啥心理毛病，暂时不会考虑回国，你们也别担心我。”这是我最近和父母视频通话时常说的话。

5月初的莫斯科，几场淅沥的春雨过后，窗外就从光秃一片变成绿色盎然。透过窗纱，清凉的空气中满是泥土与新嫩树枝的味道。日益蔓延的疫情之下，大自然仍遵循规律地变换着。

“一切都是瞬息，一切都会过去” ——最近，普希金的这句诗在俄罗斯各大线上文学沙龙中常被诵读。我的俄语老师说：“这大概就是我们现在需要的乐观主义。”透过视频，她的眼里闪着温柔的光。

我想，这个春夏，也一定会在我的留学生涯中，留下难以忘怀的一页。

（寄自俄罗斯）

(责编：李轶群、许晓华)


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