中非合作抗疫彰显兄弟情深

新冠肺炎疫情正在广袤的非洲大陆蔓延。每日新增确诊病例超1000人，近一周确诊病例数上涨超40%，非洲正处于新冠肺炎感染人数持续上升期。世界卫生组织近日发出警告：拥有近13亿人口且集中最多发展中国家的非洲大陆，可能成为新冠肺炎疫情大流行的下一个重灾区。

在非洲抗疫的“战场”上，千里驰援的中国身影，传递着信心与力量。

口罩、检测试剂盒、防护服、护目镜、额温枪、呼吸机……中国政府与社会各界支援的抗疫物资，跨越重洋，运抵非洲多国。中国政府多次组织视频会议，邀请中国抗疫一线专家团队，向非洲疾控中心和非洲多国详细介绍中国抗疫经验。中国援非医疗队在多国开展疫情防控知识培训，及时提供抗疫指导。近日，中国已向埃塞俄比亚和布基纳法索派遣两支医疗专家组，还将向吉布提、科特迪瓦派遣医疗专家组，协助当地抗击疫情。无论是急人所急，及时捐赠防疫物资，还是想人所想，提供全面抗疫经验，中国所予正是非洲抗疫急需。

“中国始终站在援助非洲抗疫的最前沿”“非洲国家和中国是全天候朋友”“中国正和非洲国家站在一起”……非洲兄弟言语中透露的真情实感，为中非合作抗疫增添生动注脚。

中非合作抗疫的历程，就是一个个守望相助的故事。在中国抗击疫情的关键时期，非洲兄弟给予中国力所能及的支持和坚定有力的声援，始终同中国站在一起。在中国付出巨大努力遏制本国疫情、支援他国抗疫却遭受西方某些政客、媒体恶意攻击、抹黑“甩锅”时，非洲兄弟心明眼亮，分辨是非，仗义执言。如今，非洲疫情形势严峻，中国尽己所能，持续援助非洲。中非友谊在一次次患难与共中淬炼得愈加牢固。

1963年，中国向阿尔及利亚派出第一支医疗队。半个多世纪以来，中国共派出医疗队员2万余人次，在非洲各国医治病患2亿余人次，为50余个非洲国家提供医疗卫生援助，为非洲培训医务人才8万余人次。2014年，当突如其来的埃博拉病毒肆虐非洲大地之时，一些国家紧急撤离，中国第一时间逆行驰援，派出超过1000人次的医疗队奔赴疫情最严重地区，派遣包机运送紧急救援物资。如今，仍有973名中国医疗队员分布在45个非洲国家，中非在血吸虫、艾滋病、疟疾等传染病疾控合作方面已取得一定成效。

疾风知劲草，岁寒见松柏。中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，历经风雨洗礼和国际风云考验的中非关系，早已超越传统的国际关系，结成紧密的中非命运共同体。

接下来，非洲面临的挑战十分严峻。在与新冠病毒抗争的同时，非洲国家还面临医疗、经济、社会等多重危机。这个关键时期，中国将与非洲国家站在一起，加强中非公共卫生和疾病防控合作；向受到蝗灾影响的东非国家提供技术支持和物资援助，维护非洲国家粮食安全；坚持践行“一带一路”倡议，为非洲国家基础设施建设、投资贸易发展注入动力……

疫情终将过去，中非合作一路走深走实，中非友谊必将历久弥坚。

正如世卫组织总干事谭德塞所说：“新冠病毒已发起进攻，这是对我们每一个人的威胁，我们必须团结如一人！”患难与共的中非携起手来，必将给非洲抗疫注入强大力量。期待非洲早日战胜疫情！