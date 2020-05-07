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河北因地制宜建设“口袋公园”

2020年05月07日08:33 来源：人民网－人民日报

本报石家庄5月6日电  （记者史自强）河北省住房和城乡建设厅日前印发《关于加强城市“口袋公园”建设的通知》，提出要充分发挥城市“口袋公园”作用，科学规划、优化城市绿地布局，建设精品公园绿地。

据悉，城市“口袋公园”也称“袖珍公园”，一般指规模较小的城市绿色开敞空间，是城市绿地系统的有机组成部分。河北要求，要做好“口袋公园”规划。推行城市道路十字路口“四分之一”法则，至少一个拐角建设街头绿地；结合新建街区、居住区，城中村、棚户区改造和拆违拆迁等，规划一批“口袋公园”、社区公园等公园绿地。深入调查分析，找出短板，加大老城区、中心城区增绿建园力度，结合单位、老旧小区、商业街区、车站、停车场等更新改造，同步开展“口袋公园”建设、立体绿化、拆墙透绿等工作。充分利用城市拆迁腾退地和边角地、废弃地、闲置地、裸露土地等，因地制宜规划建设或改造一批“口袋公园”，不断完善城市绿地系统。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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