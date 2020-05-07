韩国正式转入“生活防疫阶段”

韩国中央防疫对策本部通报，截至5月6日零时，韩国24小时内新增新冠肺炎确诊病例2例，全部为境外输入病例，累计确诊病例10806例，死亡病例255例，累计治愈9333例。这是韩国本土感染病例连续3天实现零增长。同一天，韩国正式转入日常生活和防疫工作并行的“生活防疫阶段”。

韩国政府表示，韩国境内的疫情总体上已得到控制。目前潜在传播风险犹存，防疫部门仍不能放松警惕。进入“生活防疫阶段”后，相关部门短期内不会发生结构和职能的变化，将更加广泛细致地开展工作。

进入“生活防疫阶段”后，此前因疫情暂停使用的各类设施将分阶段重新启用，原则上将允许在遵守防疫规定的条件下举行聚集性活动。目前，中央政府针对人员密集场所“暂缓运营”的行政命令已经取消，但各地方政府可以根据情况，继续维持此前的行政命令。

韩国从3月22日起开始执行严格的“保持社交距离”措施，4月19日宣布放宽部分限制。为更好地指导民众在日常生活中进行防疫，韩国中央灾难安全对策本部发布了“生活防疫细则”，包括勤洗手、每天两次通风换气并周期性消毒、人与人之间保持两臂距离、戴口罩、保持健康生活习惯等。韩国政府呼吁，民众在保障日常生活和社会经济活动的同时，应保持高度警惕，积极参与防疫，继续巩固防疫成果。

因疫情停课两个多月的韩国中小学将陆续复课：高三将于5月13日首先复课，其余年级将从5月20日起分三批陆续复课。中学将按年级由高到低的顺序、小学则按由低到高的顺序复课，以减轻家长负担。

5月5日是韩国法定公休日。本报记者在首尔市一处公园看到，许多父母带着孩子前来游玩，多数人都佩戴口罩，注意保持距离。公园内悬挂着各类宣传防疫的横幅，许多设施都配备有手消毒液供民众使用。为避免人群聚集，公园还对部分设施限制游客数量。

为防范病毒在校园内传播，韩国教育部将采取一系列措施，包括安排学生错峰上下学，上下午错峰上课，学生入校时需一律接受体温检测，上课座位保持一米以上安全距离，上课时需要佩戴口罩，午餐时间实行隔板隔离就餐制等。

（本报首尔5月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 17 版）