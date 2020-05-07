热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

美国众多人士强调新冠病毒源自自然界

本报驻美国记者  张梦旭  郑  琪

2020年05月07日08:32 来源：人民网－人民日报

当地时间5月5日，美国参谋长联席会议主席米利在五角大楼举行的记者会上表示，证据表明新冠病毒源自自然界而非人造。米利此番表态，与美国一些政客近日有关病毒来源的言论明显相左。

有关“病毒来源于实验室”的阴谋论近日在美国各界广遭驳斥。美国候任国家情报总监约翰·拉特克利夫5月5日出席国会参议院提名听证会时表示，没有看到关于新冠病毒源于实验室的任何证据。4月30日，美国国家情报总监办公室发表声明说，情报界同意科学界的广泛共识，即新冠病毒不是人造病毒，也没有经过基因改造。

《纽约时报》此前刊发文章称，有现任和前任美国官员表示，美国联邦政府正在向情报机构施压，敦促他们寻找证据，将新冠病毒和实验室联系起来。一些政客还打算扩大对中国的批评，以便在美国大选来临之际，转移民众对美国国内问题的注意力。情报界人士担心，来自高层的压力可能会扭曲对新冠病毒的评估，并将其用作政治武器。

“病毒来源于实验室”的阴谋论同样遭到美国科学界的驳斥。白宫疫情应对特别小组成员、美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼·福奇近日在接受《国家地理》杂志采访时指出，证据明显表明，“这种病毒不是人造的或者故意的”。他说，所谓“病毒可能先被科学家在自然中发现、带回研究所之后泄漏”的说法是一种循环论证，不值得为此浪费时间。福奇建议，美国公众应该通过有信誉的平台获取信息。美国《新闻周刊》报道指出，福奇是美国疫情应对的科学家代表，他的观点驳斥了一些政客有关病毒可能源自实验室的说法。

关于美国国内疫情的传播情况，目前也有了更多新发现。根据美国政府公布的数据，美国首例新冠病毒感染病例出现于1月21日。然而，新泽西州贝尔维尔市市长迈克尔·梅勒姆近日对媒体表示，自己很有可能于去年11月就已经感染新冠病毒。得克萨斯大学医疗科学中心传染病学教授路易斯·奥斯特罗斯基曾于3月份对《今日美国报》指出：“我们听说去年12月和今年1月出现了一些有点不典型的流感性疾病。”他认为，只有真正开始做抗体检测，而不仅仅是检测病毒，才能澄清这个问题。

美国卫生专家普遍认为，当前病毒源头未知，没有证据证明所谓“实验室泄漏论”。斯克里普斯研究所传染病学专家克里斯蒂安·安德森认为，病毒极不可能是从实验室传出的。安德森对《纽约时报》表示，根据他的团队收集到的证据，“没有理由认为实验室泄漏是一个潜在的解释”。加利福尼亚大学戴维斯分校流行病学专家乔娜·马泽特对《商业内幕》表示，新冠病毒的传播极度不可能源自实验室泄漏。马泽特表示，新冠病毒的基因序列与实验室已知的其他冠状病毒样本并不匹配，且动物传人导致的流行病已经有很长的历史。

（本报华盛顿5月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn