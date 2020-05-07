美国众多人士强调新冠病毒源自自然界

当地时间5月5日，美国参谋长联席会议主席米利在五角大楼举行的记者会上表示，证据表明新冠病毒源自自然界而非人造。米利此番表态，与美国一些政客近日有关病毒来源的言论明显相左。

有关“病毒来源于实验室”的阴谋论近日在美国各界广遭驳斥。美国候任国家情报总监约翰·拉特克利夫5月5日出席国会参议院提名听证会时表示，没有看到关于新冠病毒源于实验室的任何证据。4月30日，美国国家情报总监办公室发表声明说，情报界同意科学界的广泛共识，即新冠病毒不是人造病毒，也没有经过基因改造。

《纽约时报》此前刊发文章称，有现任和前任美国官员表示，美国联邦政府正在向情报机构施压，敦促他们寻找证据，将新冠病毒和实验室联系起来。一些政客还打算扩大对中国的批评，以便在美国大选来临之际，转移民众对美国国内问题的注意力。情报界人士担心，来自高层的压力可能会扭曲对新冠病毒的评估，并将其用作政治武器。

“病毒来源于实验室”的阴谋论同样遭到美国科学界的驳斥。白宫疫情应对特别小组成员、美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼·福奇近日在接受《国家地理》杂志采访时指出，证据明显表明，“这种病毒不是人造的或者故意的”。他说，所谓“病毒可能先被科学家在自然中发现、带回研究所之后泄漏”的说法是一种循环论证，不值得为此浪费时间。福奇建议，美国公众应该通过有信誉的平台获取信息。美国《新闻周刊》报道指出，福奇是美国疫情应对的科学家代表，他的观点驳斥了一些政客有关病毒可能源自实验室的说法。

关于美国国内疫情的传播情况，目前也有了更多新发现。根据美国政府公布的数据，美国首例新冠病毒感染病例出现于1月21日。然而，新泽西州贝尔维尔市市长迈克尔·梅勒姆近日对媒体表示，自己很有可能于去年11月就已经感染新冠病毒。得克萨斯大学医疗科学中心传染病学教授路易斯·奥斯特罗斯基曾于3月份对《今日美国报》指出：“我们听说去年12月和今年1月出现了一些有点不典型的流感性疾病。”他认为，只有真正开始做抗体检测，而不仅仅是检测病毒，才能澄清这个问题。

美国卫生专家普遍认为，当前病毒源头未知，没有证据证明所谓“实验室泄漏论”。斯克里普斯研究所传染病学专家克里斯蒂安·安德森认为，病毒极不可能是从实验室传出的。安德森对《纽约时报》表示，根据他的团队收集到的证据，“没有理由认为实验室泄漏是一个潜在的解释”。加利福尼亚大学戴维斯分校流行病学专家乔娜·马泽特对《商业内幕》表示，新冠病毒的传播极度不可能源自实验室泄漏。马泽特表示，新冠病毒的基因序列与实验室已知的其他冠状病毒样本并不匹配，且动物传人导致的流行病已经有很长的历史。

（本报华盛顿5月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 17 版）