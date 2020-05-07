人民时评：织密城市治理的“针脚”

城市治理不仅是用细心、耐心、巧心“绣”出城市品质品牌的必然之举，更是建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体的内在要求

小小一个窨井盖，牵动城市治理大话题。不久前，最高法、最高检、公安部联合发布《关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见》及典型案例，明确盗窃、破坏窨井盖行为可依法以故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚，通过雷霆手段，遏制窨井伤人事件的发生。

随着我国城镇化率稳步提升，一些“城市病”也伴之而来，以往粗放的城市管理方式日渐捉襟见肘，城市治理的理念变革悄然而至。“一流城市要有一流治理”，推进国家治理体系和治理能力现代化，必须抓好城市治理现代化。比如，围绕窨井盖这一关系群众“脚下安全”的城市细节，更多的治理是以润物无声的方式进行的。近年来，不少地方的路面上出现了“智慧井盖”，通过物联网技术，不仅能第一时间发现丢失等异常情况，还可以监控地下管网水位，及时发出汛情警报。可以说，从智慧“上云”到法治“兜底”，城市治理水平正体现在这一针一线的“绣花功夫”中。

科技进步，助力城市治理变革，也带给群众更多直观感受。特别是在抗击新冠肺炎疫情中，防控的迫切需要，倒逼各地以数字化转型提升治理能力：对人口流动情况进行“大数据画像”，为各地政府部门做好疫情防控、复工复产提供了决策支撑；掏出手机出示“健康码”，没有复杂的操作从而节省了大量社会成本；不少政府“窗口”虽然停了，但大量政务服务搬上了网，“网上办、掌上办”的非接触式办理让数据多跑路、群众少跑腿……显而易见，大数据、云计算、人工智能等前沿技术带来的精准高效，正在为城市治理按下“快进键”，一座座更“智慧”的城市已初见雏形。

在城市治理中，善用科技力量不等于“唯科技论”，还需要制度支撑。城市治理想实现精准施策、靶向发力，不可能只靠科技创新“一条腿”走路，没有制度创新的驱动将会行之不远。政府各部门间的“数据孤岛”如何打破、“条块不顺”如何化解？数字化可以让治理更“聪明”，但也可能让城市变“脆弱”，数字空间安全防范体系如何同步跟进？当治理实践走在了规则的前面，不少城市治理中的创新举措亟待法律支撑、制度保障，从而补齐法治建设的短板。在实践中不断摸索完善，依靠科技和制度双重创新驱动，才能不断提升城市治理的水平。

城市是人的聚合，城市治理的含金量最终要以群众的获得感、幸福感、安全感来衡量。无论是北京推行的“街乡吹哨，部门报到”，还是杭州打造的“城市大脑”，背后的逻辑无一不是群众需求倒逼政务流程再造，让治理和服务重心向基层下移，以更多资源下沉来更好提供精准化、精细化服务。与此同时，城市治理以政府为主导，但不能单纯依赖政府，城市未来的打造离不开政府、社会、个人的共同参与，用新时代“枫桥经验”搭起一座城市治理的“连心桥”。

城市治理不仅是用细心、耐心、巧心“绣”出城市品质品牌的必然之举，更是建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体的内在要求。城市越是发展，人民群众对美好城市生活的要求就越高，下足城市治理的“绣花功夫”，织密城市治理的“针脚”，才能确保人民安居乐业、社会安定有序。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 05 版）