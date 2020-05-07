开展经验交流 促进共同抗疫

近日，位于埃塞俄比亚的非洲疾病预防控制中心与中方举行视频技术交流会，围绕疫情防控策略和临床诊治等主题进行专题交流。非洲22个国家的1600多名医生参加。非洲疾控中心公共卫生研究所负责人塔朱丁·拉吉表示：“非方与中方视频连线，开展经验交流，有助于共同抗疫。”

中国工程院副院长、呼吸与危重症医学专家王辰和中日友好医院院长孙阳等中方专家分享了中国抗疫经验和相关研究情况。视频另一端，来自非洲各国的医务工作者和医学专家争先恐后提问：“如何进行疫情溯源调查？”“一线医务工作者如何更好地保护自己？”“发展中国家如何利用大数据技术做好案例追查？”……中方专家给予细致认真的回答。

据非洲疾病预防控制中心主任约翰·肯格松介绍，目前非洲疫情防控工作取得积极进展：非盟中的23个成员国完成疾病监测培训，42个国家完成实验室诊断和子类型方面的培训，26个国家完成疫情风险教育和传播方面的培训，超过4000名医务工作者参与了临床管理相关研讨会，非洲实验室检测试剂的供应链得到中方支持……

联合国南南合作办公室副主任王晓军认为，不少发展中国家已采取了控制疫情蔓延及降低疫情影响方面的有效举措，南南合作及多边合作在全球应对新冠肺炎疫情行动中极其重要。

马云公益基金会与阿里健康是此次活动的主办方之一。在线参与活动的马云表示，面对疾病、贫穷和环境恶化这些人类共同的敌人，人们手上有很多牌可以去解决这些威胁生存的问题，但区别在于，人们是用这些手段来制造分歧、隔阂，还是用这些能力来增强沟通和合作。

此前4月27日，由中国外交部会同中国国家卫健委组织召开的首次“中非连线、携手抗疫”系列视频技术交流会在中国和20多个非洲国家同步举行。中方专家介绍了新冠病毒传播机理和相应的防控办法，对非洲国家开展疫情防控提出建议。

尼日利亚卫生部部长埃哈尼尔感谢中国政府专门为非洲国家搭建技术交流平台：“中方防疫经验非常实用，我们将结合自身情况吸收借鉴，并愿与中方保持协调合作，争取早日战胜疫情。”

莱索托卫生副大臣波赫莱利高度赞赏中方召开系列视频技术交流会。他认为，中方的疫情防控经验将为莱方下一步防控工作提供重要借鉴。波赫莱利还对中国政府和民间对莱方多批医疗物资援助表示衷心感谢。

津巴布韦卫生部诊疗事务司司长马卡拉沃表示，系列视频技术交流会非常及时，为非洲国家抗击疫情提供了难得的经验，津方将把内容分享给一线医护人员。津巴布韦愿继续学习借鉴中国经验，加强同中国防疫工作交流，不断提升本国医疗诊治水平和应对疫情的能力。

布基纳法索新冠肺炎疫情应急团队核心成员田德瑞贝古·乔治认为，交流会内容非常丰富、分析透彻、数据翔实、案例生动，启发布方在加强社区防控、提升数据收集能力等方面深入思考，“中方一直通过各种方式向我们和其他非洲国家给予支持。各方共同努力，我们一定能取得抗击疫情的最终胜利”。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 03 版）