多国政要和学者高度评价中国推动抗疫国际合作

新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给各国人民生命安全和身体健康带来巨大威胁。中国全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，在抗疫过程中积累了宝贵经验，同时积极参与抗疫国际合作，本着人道主义精神向其他国家提供帮助。多国政要和专家学者表示，中国无私分享抗疫经验与诊疗方案，提供宝贵的抗疫物资，展现了中国愿同国际社会一道推动构建人类命运共同体的责任担当。

“中国援助的医疗物资将有效提升我们的抗疫能力”

近日，中国再次向秘鲁、萨尔瓦多、波黑、阿尔巴尼亚、日本等国捐赠医疗物资。秘鲁外长代表、外交部边境事务协调员塔拉维拉感谢中国在患难时刻给予秘鲁宝贵支持，认为这将有效提升秘鲁抗疫能力，更好保障民众生命健康。

“在萨尔瓦多抗疫工作形势严峻的情况下，中国政府捐赠的医疗物资缓解了我们燃眉之急，将为一线医护人员提供坚实保障，为疫情防控发挥重要作用。”萨卫生部副部长阿尔瓦伦加表示，中方急人所急，及时向萨方伸出援手，先后两次与萨方举行医疗专家视频交流会，无私分享抗疫经验与诊疗方案，对萨应对疫情大有裨益。

中方向波黑塞族共和国捐赠的新一批抗疫物资包括核酸检测试剂盒以及防护服、N95口罩等医用防护设备。波黑塞族共和国卫生部长舍拉尼奇表示：“疫情突如其来，中方第一时间向我们提供支持。中方再次慷慨伸出援手，助力我们抗击疫情，充分体现双方患难与共、同舟共济的友好情谊，我们对此深表感谢。疫情过后，波黑塞族共和国愿继续同中方企业探讨合作，共同应对疫情对经济造成的冲击。”

文莱卫生部长拿督伊山姆代表政府感谢中方援助防疫物资，称“中方积极作为，在当前尤显珍贵”。他表示，文方愿继续加强与中方在卫生领域的合作，继续推动双边关系发展。

阿尔巴尼亚卫生和社会保障部副部长拉卡佐利前往机场迎接捐赠物资。他说：“中国援助的医疗物资将有效提升我们的抗疫能力。希望双方继续加强抗疫和公共卫生等各领域交流合作。”

“中国企业的社会责任感让我们深受感动、充满信心”

在这场疫情防控全球阻击战中，驻外中资机构积极行动，赢得了驻在国政府、民众的积极评价。

由中国三峡集团向巴基斯坦政府捐赠的首批防疫医疗物资，日前包机运抵巴首都伊斯兰堡。巴能源部部长奥马尔在致辞中对中国政府和企业的慷慨援助表示衷心感谢，称中国抗击疫情取得重要成效，是国际社会学习的典范，巴方正在努力学习借鉴中国经验，全力抗击疫情。

“这批捐赠很实用、很及时。”4月27日，中国交通建设股份有限公司缅甸分公司向仰光省和仰光市政府定向捐赠一批医疗物资。仰光市市长茂茂索表示，医务人员在一线奋斗，水电、环卫、建筑工人等从事城市保障性工作的人员也应该受到充分重视，感谢中国朋友惦记着这些默默奉献的人。“缅中携手将共同战胜疫情，我们会继续合作开展建设项目，将这座城市建设得更美丽。”

近日，埃塞俄比亚收到第三批由马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠的应急物资。埃塞俄比亚总理阿比在社交媒体上发文称，感谢中方继续与非洲团结在一起。该批物资将由非盟和非洲疾控中心统筹发放给非洲各国。

塞尔维亚副总理兼建设、交通和基础设施部部长米哈伊洛维奇表示，从抗疫第一天起，在塞中国企业就和塞人民并肩作战，并为塞方提供了口罩、防护服、手套等大量物资援助。“中国企业的社会责任感让我们深受感动、充满信心。这是两国‘铁杆情谊’的重要体现，塞尔维亚对此深表感激。”

“中方专家的专业能力和奉献精神令人敬佩”

日前，联合国驻北马其顿协调员杜德贾克与中方通电话，介绍了联合国驻北马办公室协助北马政府抗疫的有关情况，高度评价中方对联合国工作给予的大力支持及在维护各国团结抗疫中发挥的重要作用。她表示，联合国驻北马办公室正在评估疫情对当地社会经济的影响，希望就此同中方加强沟通协调，共同帮助北马尽快恢复正常的社会经济生活。

厄瓜多尔皮钦查省政府日前主办专题研讨视频会，邀请中国驻厄大使馆介绍中国抗击疫情和复工复产经验。皮钦查省省长帕冯表示，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，积累了宝贵经验，值得厄方认真学习。“我们愿进一步深化同中国的抗疫合作，切实保障人民生命健康安全。”

老挝人民革命党中央政治局委员、万象市委书记兼市长辛拉冯表示，老挝公共卫生条件和基础设施落后，加上近期返乡劳工人数众多，在防范疫情扩散方面压力较大。“在艰难时刻，中国设身处地为我们着想，不仅迅速派出抗疫医疗专家组，还及时援助多批防疫物资，为老挝疫情防控发挥关键作用。”

在中国驻墨西哥大使馆协助下，中墨两国传统医学专家通过视频连线的方式，交流探讨中医药在新冠肺炎防治过程中的应用经验和突出疗效。墨西哥国家科技理事会主任阿尔瓦雷斯·布耶拉表示：“中方专家的专业能力和奉献精神令人敬佩。墨西哥也有使用草药的历史和针灸大学及医师，希望能与中方中医药专家保持联系，共享中医药临床数据等科研资料，不断深化双方合作。相信这将大力推动中成药和中药材准入墨西哥的立法工作。”

“借鉴中国成功经验，可以大大提升泰国抗疫能力，这样的经验交流对于各国都有积极作用。”泰国玛西隆大学西拉里医学院院长巴信·瓦塔纳帕日前参加了泰中医学专家视频连线对话。他表示，中国分享的信息全面、详细，这些经验将帮助泰国更好地防控疫情。泰国医学委员会还将继续学习会上相关内容，运用到泰国的抗疫战斗中。泰国国家疫苗研究院院长纳空说，泰国民众十分关注新冠疫苗的研发。目前，中国已有疫苗进入了临床试验阶段，泰国正在积极探讨和中国开展合作。

（本报北京、曼谷、墨西哥城、罗马、仰光、伊斯兰堡、约翰内斯堡、里约热内卢5月6日电 记者颜欢、孙广勇、刘旭霞、叶琦、李秉新、丁雪真、吕强、朱东君）

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 03 版）