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山西初三学生开学，各校实施严格措施

全程闭环，护好复学路

本报记者  付明丽

2020年05月07日08:31 来源：人民网－人民日报

近日，山西2000余所学校36.7万余名初三学生开学复课。初三复课，是承上启下的关键环节，对于山西省其他年级、其他学段分批有序开学，具有示范作用。学校如何在保护学生身心健康的前提下提高教学质量？记者进行了实地走访。

在太原市第十二中学的3个校区，共有729名初三学生返校。从2月10日开始上网课到开学，他们已经在线上学习了两个半月。开学前，学校做了一次初三年级网课学习情况汇总，发现了一些问题，比如一些课程进度慢、效率不高，部分学生的自律性比较差。于是学校成立了“教学专班”，研究制定初三年级开学后的教学方案，以更好地实现系统复习训练的目标。

“第一周是摸底周，学校将根据摸底情况制定更有针对性的教学方案。”太原市第十二中学副校长张云峰说：“帮助同学们尽快收心，夯实网课学习期间复习过的知识是我们第一个教学重心。”

今年山西中考较往年顺延了一个月，将在7月中下旬进行。“摸底之后，学校将安排3轮复习，剩下的时间很宝贵，我们必须把教学工作做扎实。”张云峰说。

为了保障学生安全，山西各中学严格实行全程动态闭环管理，上下学途中做到“两点一线”，并实行“晨午检”、因病缺勤登记和疫情信息“日报告”“零报告”制度。同时，学校也在积极创造条件，为中午回家困难的学生准备午餐和宿舍。

在太原市第十二中学旱西关校区，初三年级8个班的学生分两批错峰上下学，第一批学生每天早上7：20入校，第二批学生晚10分钟。留校午休的同学，在食堂用餐都有自己的固定编号，每天对号入座，一人一桌，同向就餐。

“学校每天会对食堂、宿舍、教室等场所进行全面消毒。”张云峰说：“消毒人员都经过专业培训，不同区域和不同物体表面消毒方法、消毒时间等，都有严格要求。”

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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