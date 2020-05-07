新华社电 记者从绥芬河市疫情防控指挥部获悉，6日，经绥芬河口岸入境集中隔离人员清零，绥芬河市降为低风险地区。

自5月6日零时起，绥芬河市风险等级由中风险地区调整至低风险地区。5月6日上午，在绥芬河市一家宾馆集中隔离的回国人员魏某解除隔离，登上回户籍所在地的列车。至此，经绥芬河口岸入境集中隔离的1258人实现了清零。

按照黑龙江省和牡丹江市要求，对入境人员实行在绥芬河就地14天隔离期满后，再延长7天隔离健康观察，总计集中隔离21天的隔离方式，集中隔离期间经三次核酸检测和一次血清抗体检测无异常后，解除集中隔离。

境外回国人员魏某是4月3日从绥芬河口岸入境并开始接受隔离，隔离期间多次核酸检测和血清抗体检测均为阴性，后因上呼吸道感染在绥芬河市继续隔离治疗，治愈后解除隔离。

此外，绥芬河市疫情防控指挥部6日发布通告称，调整社区管控措施，即日起恢复居民正常通行，持本小区通行证进出不受限制。