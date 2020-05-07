在鄂期间完成1.3万余名病例流调

5月6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，请援鄂疾控工作者代表回答媒体提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，5月5日，全国尚在医学观察的密切接触者降至7000例以下，为最高峰时的3.7%。

“日新增境外输入确诊病例近一周来均在10例以下，但与我国接壤国家单日新增病例相比一个月前增长超过7倍，防境外输入和疫情反弹的压力仍在加大。要继续做好密切接触者的追踪管理，切断传播途径，发现一起，扑灭一起。”

“流调人员是侦察员，也是情报员，要寻找病人和病例之间、证据和证据之间的关联性，对各种线索进行排查、摸索，不放过任何可疑的蛛丝马迹。”中国疾控中心驻武汉流行病学调查队队长丁钢强在发布会上说，在武汉工作期间，中国疾控中心的流调队和当地疾控中心密切合作，建立了流行病学联合调查机制。很多流调队队员下沉到一线，现场指导防控工作，坚持向上溯源、向下追踪，必要时开展和患者面对面的调查。

丁钢强介绍，高质量的流调要求早、快和全面，如果慢了、漏了，很可能就会导致一些感染的人没有被及时发现，造成传播。流调人员不仅要有临床知识、公共卫生知识和流行病学的基本功，还要有丰富的工作经验和调查的技巧。

这就要求流调人员注意受访者与患者接触时的细节，比如，有没有戴口罩、揉眼睛、挖鼻孔，患者有没有咳嗽、打喷嚏等。在调查当中也要学会质疑，寻找佐证，有时候受访者存在回忆偏差或者主观上刻意隐瞒活动的情况，获取的资料就会大打折扣，要寻找其他证据来证实。在沟通中，流调人员要做邻家小哥或知心大姐，让受访者更容易开口，多说家常。

“流行病学调查像公安人员破案一样，只不过我们面对的是奔跑中的病毒。”丁钢强说。新冠肺炎疫情发生以来，国家卫健委从全国选派965名疾控和公共卫生人员驰援湖北，在鄂期间累计完成1.3万余名病例流调，4万名密接人员的追踪调查，在湖北保卫战、武汉保卫战中发挥了不可替代的作用。

在核酸检测当中操作的规范性很大地影响了检测的准确度，在操作中最需要注意的是什么？

对此，中国疾控中心驻黄冈检测队队长、病毒病所曾毅院士实验室副主任张晓光说，核酸检测包括从样品采集、保存、运输、实验室的核酸提取，以及扩增检测多个流程，这些流程每一个环节都要保证得到很好的质控才能保证检测质量。

“比如，首先是样品采集，如果样品采集的质量不合格，那么检测质量就完全得不到保证。另外在实验室检测过程中，特别是核酸提取和扩增检测两步，一定要加阳性对照和阴性对照，监控整个流程，也确保结果可信。”他说，去湖北援助人员都是有高度的责任感和使命感，对每个标本都做到认真对待，在检测结果的时候，要经过多人核对，以确保检测结果的准确性。

他提到，采集标本的质量对整个检测非常重要。“我们对检测采集标本人员进行多次培训，我们要求现场采集人员要动作熟练，并且具有耐心和信心。”

中央指导组防控组驻武汉市环境卫生与消毒专家工作队队长、中国疾控中心环境与健康相关产品安全所副所长、研究员姚孝元介绍，消毒是切断新冠肺炎传播途径的一个重要手段，因此也有人把消毒人员称为“病毒杀手”。但是如何做好消毒，尤其是如何做到科学消毒、精准消毒、有效消毒，这不是一件容易的事情。首先，消毒是一个技术活。针对不同场所和不同场景，需要用不同的消毒方式。比如，对收治病人的定点医院，要求病区里的垃圾要按照感染性医疗垃圾进行处置，病区里面的生活污水以及粪便都要求集中收集。对社区则要求平时保持环境清洁卫生，只需要对电梯等公共活动及垃圾堆放区域进行消毒。

文/本报记者 孟亚旭 刘艺龙