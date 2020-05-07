科学与理性才是抗疫“特效药”

新华社记者 吴黎明

美国政府首席传染病专家安东尼·福奇日前在接受美国《国家地理》采访时再度反驳“新冠病毒源自中国实验室”的阴谋论，认为病毒首先是自然进化，然后越界到人类，他也不接受病毒从实验室“意外逃脱”的说法。

在一些西方政客四处兜售“中国起源论”的大背景下，福奇顶住压力，坚守一个科学家的本分，不唯上，只唯科学与理性，难能可贵，值得敬佩。

这不是福奇首次反驳这种污名式阴谋论，4月中旬他也对媒体表达了类似的观点。而且，持此观点的并非福奇一人，美国众多医疗卫生领域的专家和实验室也都旗帜鲜明反对病毒人造论，连美国情报部门近日也发布报告力挺科学界这一广泛共识。这充分说明，在美国一些人把疫情政治化的喧嚣中，科学与理性依然是人心所向，是人间正道。

医治病患要讲科学，防控疫情要讲科学，病毒溯源要讲科学，这都是常识问题。然而，一段时间以来，一些西方政客和别有用心的人士变身“科学家”“医学专家”，各种“土法”“土方”轮番上马，抵触保持社交距离、公共场合戴口罩这种简单易行的防控做法，甚至出现注射消毒剂清除体内病毒之类荒唐提议。种种荒诞无稽的做法把科学与理性这一个根本原则抛到九霄云外，种种荒腔走板的论调干扰了全球抗疫大局。

更令人不齿的是，一些政客故意在病毒起源问题上翻云覆雨，一再宣扬“病毒中国实验室造”之类谬论，诋毁中国，为自己抗疫不力“甩锅”。科学技术是老老实实的学问，来不得半点虚假。专业的事应当让专业人士去做。病毒溯源要靠科学家们靠科学手段去探寻，其他人士，哪怕地位再高，也不能越俎代庖。面对病毒溯源问题，一些政客“代入感”太强，“入戏”太深，到头来只会沦为世界笑柄。

历史回望，科学与理性是推动人类进步的巨大动力，让人类文明摆脱了中世纪的种种桎梏走向大发展、大繁荣。无数科学先驱以科学与理性为旗帜，以保持独立性和批判性为准则，追求真理和开启民智。在人类同各种疾病灾难的伟大斗争中，每一场重大流行病都给人类留下宝贵经验和教训，而拥抱科学与理性是其必由之道。

众所周知，新冠肺炎是一种新出现的传染性强且尚无特效药的疾病，对其治疗与防控，我们只能依靠科学。实际上，自疫情发生以来，全球科学家都在想方设法、紧锣密鼓地探究其奥秘，寻找防治手段，探寻其起源与传播路径，逐步摸清了病毒的一些“脾气”，发现了一些有效药。尽管至今没发现特效药，疫苗研制尚在进行之中，但有一点是肯定的：科学与理性才是真正的“特效药”，任何把疫情污名化、政治化的言行，都是全人类团结抗疫的绊脚石。

日前美国新泽西州一位市长新冠病毒抗体检测结果呈阳性，他相信自己是去年11月感染新冠病毒的。若这一案例成立，将把病毒起源时间推得更早、起源地更加复杂。对此，中国驻美大使崔天凯这样回应：这背后究竟是什么原因，需要科学家去探索和研究。简言之，中国外交官秉持的就是科学理性的态度。