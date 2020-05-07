虎门大桥“抖动”让我们重新认识混沌与风控

5月5日下午2时许，广东虎门大桥悬索桥桥面发生明显振动，桥面振幅过大影响行车舒适性和交通安全。大桥管理部门联合交管部门及时采取了双向交通管制措施，广东省交通运输厅、广东省交通集团连夜组织桥梁专家召开专题视频会议进行研判。专家组初步判断，虎门大桥悬索桥本次振动的主要原因是：沿桥跨边护栏连续设置水马，改变了钢箱梁的气动外形，在特定风环境条件下，产生了桥梁涡振现象。（相关报道见A7版）

肉眼可见的“风中抖动”，一下子把虎门大桥推到了舆论的风口浪尖。的确，基于公众的一般认知，大型桥梁如此超大幅振动，可算“活久见”了。正因为此，不少人震惊、恐慌乃至生发出种种猜想，都是情有可原的。在最初的短暂惊慌后，随着权威回应和科学解释的到位，舆论反馈已大致归于理智与平静。以科普说理来平复大众焦虑，以全面检查来确保公共安全，双管齐下，这是从根本上杜绝大桥涡振引发舆情共振的关键。

随着“虎门大桥剧烈振动”的短视频广泛传播，网友在惊讶的同时，进行了各种经验化的解读，比如归因于设计缺陷、建筑质量等。诸如此类的质疑，几乎是神经反射式的反应，合乎了一些理所当然的“常识”，也契合了“出事必追责”的舆论诉求。但同样也应当承认，我们熟悉的一些简单的逻辑框架，其实并不适用于所有的场景。现实是，并非所有的“意外”都是“责任事故”，我们应当正视这个世界的复杂性。

桥梁涡振广泛存在，并且很难预判、很难避免。从某种意义上说，“桥梁涡振”就是典型的混沌现象：一套确定性动力学系统中，总是存在着某些不可预测的、类似随机性的运动。其不可重复、不可测算、不可控制。对于一座大型桥梁来说，大幅涡振也许随时会发生，也许永远不会发生，谁也无法对之进行精准掌控——这是理性科学局限的一面，也是复杂系统不断扩张的必然结果。随着现代工程变得越来越庞杂，人类“失控”的风险就越大，发生意外的概率也就越高。

在很长时间内，强化确定性科技体系来规束“随机的不规则运动”，减少混沌和失控，仍必将是人类社会的重大命题，而在真正“破题”之前，我们一样能够有所作为。以“桥梁涡振”为例，就算不能预测和防止“涡振”发生，但我们可以尽量减少“涡振”造成的损害：以常态监测及时发现“涡振”，建立常备应急响应机制管控交通杜绝事故；以全覆盖的例行检查、定期大修来维护桥梁结构质量，确保较高的抗风振能力……凡此种种，都是至关重要的。

承认混沌，管控风险。公允来看，面对“不可测的涡振”，虎门大桥本身及其管理方表现得并不差。当然，既然遇上了意外，还是应该以最大的审慎稳妥应对，比如对桥梁安全进行二次确认，反思可能存在的操作失误继而在今后的工作中修正，等等。做好了这些，才不枉惊魂一场。