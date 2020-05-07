应对疫情 巴西专家重视“中国防控经验”

根据巴西卫生部发布的数据，截至当地时间5日20时（北京时间5月6日7时），巴西全国共确诊新冠肺炎108932例，全国累计病亡7390例，成为继美国、西班牙、意大利、英国、法国、德国、俄罗斯、土耳其之后，全球第9个累计确诊病例超过10万的国家。

巴西圣保罗市阿尔伯特·爱因斯坦医院传染病学专家卡洛斯对科技日报记者表示，为有效遏制疫情更大规模传播，继续实施有效隔离措施并研发新冠肺炎快速检测技术是当前的两大工作重点。“新冠肺炎疫情带来了巨大挑战。新冠病毒是一种我们从未见过的病毒，我们还未完全掌握这种新型病毒的发展趋势，新冠肺炎的快速检测技术、治疗方案和疫苗也尚在推进和研发中。在这种情况下，一方面应继续严格执行各项有效的隔离措施；另一方面，我们也在致力于研发新冠肺炎的快速检测和诊断技术，以帮助加速患者筛查，并加强重症患者的救治。”

卡洛斯指出，新冠病毒不分宗教，不分国界，在病毒面前，各国只有团结起来，把政治利益抛至一边，才有望战胜病毒。中国政府应对新冠疫情举措有力、成效显著。巴中两国在公共卫生领域一直保持着良好合作，巴西政府各级卫生防控部门高度重视“中国防控经验”，希望进一步学习借鉴中方的防控和诊疗经验，加强抗疫合作。

卡洛斯介绍说，巴西卫生部组织了该国医生与中国国家中医药局连线的“中医药治疗新冠肺炎”视频会议。两国医疗专家通过远程视频会议展开了相关诊疗经验交流。中方专家详细介绍了武汉抗击新型冠状病毒的经验，并介绍了新冠肺炎诊疗中医方案的有关治疗情况。与此同时，在中国驻圣保罗总领馆指导协调下，葡萄牙语版《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》《新冠肺炎防治手册》正式完成，书籍的问世将会让更多的巴西民众全面了解防疫信息。

最后，卡洛斯表示，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并蔓延以来，中国已向全球多个国家以及世卫组织、非盟等国际组织提供了紧急援助，并积极与国际社会分享中国的疫情防控经验。他呼吁各国摈弃政治立场与意识形态差异，团结一致，加速研发新冠病毒疫苗，争分夺秒拯救生命。

（本报驻巴西记者 邓国庆）