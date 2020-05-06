湖北：新冠核酸、抗体检测项目临时纳入医保支付

新华社武汉5月5日电（记者黎昌政、梁建强）湖北省医疗保障局下发通知，5月6日起，将新型冠状病毒核酸检测、抗体检测项目临时纳入医保目录，按乙类支付。

为确保新冠肺炎患者得到及时救治，疫情之初，湖北明确将确诊和疑似患者在医疗机构治疗期间的核酸检测、抗体检测费用纳入医保支付范围。此后，又启动新冠病毒相关检测试剂集中采购，制定全省核酸检测、抗体检测最高限价。

据湖北省医疗保障局有关负责人介绍，新增医疗服务项目纳入医保目录，须根据“临床诊疗必需、安全有效、费用适宜”原则，经过申请、初核、专家评审、公示、批准等一系列流程。此次按照“特事特办”原则，将相关检测项目临时纳入医保目录。

湖北省医疗保障局明确，核酸、抗体检测项目医保支付具体标准，由各地根据本地实际自行确定，但不得高于此前全省核酸检测180元/次、抗体检测50元/项的最高限价。