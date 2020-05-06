国家卫健委：5月5日新增确诊病例2例、疑似病例3例 均为境外输入 

人民网北京5月6日电（董童）国家卫生健康委于6日在官网发布的《截至5月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例，均为境外输入病例（在陕西）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例58例，解除医学观察的密切接触者517人，重症病例减少3例。境外输入现有确诊病例278例（含重症病例5例），现有疑似病例5例。累计确诊病例1678例，累计治愈出院病例1400例，无死亡病例。

情况显示，截至5月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例339例（其中重症病例26例），累计治愈出院病例77911例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82883例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者735577人，尚在医学观察的密切接触者6973人。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（境外输入3例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察64例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者903例（境外输入88例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1523例。其中，香港特别行政区1040例（出院920例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院39例），台湾地区438例（出院334例，死亡6例）。