热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中国更有自信走向未来

刘少华

2020年05月06日08:55 来源：人民网－人民日报海外版

全球疫情，以人们始料未及的速度迅速蔓延，感染人数达到350万，病亡人数超过20万。一位哈佛教授评价说，疫情防控背后是治理体系。疫情给各国带来了同样的压力测试，在这样巨大的压力面前，最能体现一个国家的真实抗压能力。我们看到，中国社会一开始也有些手忙脚乱，但在党中央坚强领导下，我们迅速站稳脚跟，联防联控，用了一个多月的时间，逼停了疫情增长曲线。

在疫情得到有效控制之际，党中央审时度势，对复工复产、脱贫攻坚战等作出周密安排，曾一度按下暂停键的中国，一声令下，隆隆重启。

还记得，习近平总书记赴武汉考察当天，武汉最后一家方舱医院关门。站在已经空空荡荡的方舱医院前，贵州的支援湖北医护人员在楼梯上站成一排，依次摘下口罩，用一张张温暖的笑脸，迎接这场战疫的阶段性胜利。

只有在中国，才会有来自贵州的医护人员，在湖北庆祝胜利。这需要巨大的奉献精神和独特的制度保障。

如果没有可以驰援的兄弟省份，没有14亿人拧成一股绳的精气神，没有“集中力量办大事”的制度保障，中国不可能如此迅速控制住疫情。实践是检验真理的唯一标准，这是中国展现在世界面前的实践。

如果执政党不以人民为中心，在危难面前，便不会得到人民如此强烈的支持和配合。这是中国共产党与人民之间，多年来的鱼水关系、风雨同舟、荣辱与共所带来的默契。

这些年，中国人都想向世界讲清楚一个问题，那就是中国究竟是如何一路走到今天的。当我们和世界面对同样的困难时，这故事比以往更清晰了。他国有他国的办法，但这就是我们的办法。不妨就讲出我们如何走出这段困境的吧，讲出这股精神从何而来，又将带我们向何处去。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn