中国更有自信走向未来

全球疫情，以人们始料未及的速度迅速蔓延，感染人数达到350万，病亡人数超过20万。一位哈佛教授评价说，疫情防控背后是治理体系。疫情给各国带来了同样的压力测试，在这样巨大的压力面前，最能体现一个国家的真实抗压能力。我们看到，中国社会一开始也有些手忙脚乱，但在党中央坚强领导下，我们迅速站稳脚跟，联防联控，用了一个多月的时间，逼停了疫情增长曲线。

在疫情得到有效控制之际，党中央审时度势，对复工复产、脱贫攻坚战等作出周密安排，曾一度按下暂停键的中国，一声令下，隆隆重启。

还记得，习近平总书记赴武汉考察当天，武汉最后一家方舱医院关门。站在已经空空荡荡的方舱医院前，贵州的支援湖北医护人员在楼梯上站成一排，依次摘下口罩，用一张张温暖的笑脸，迎接这场战疫的阶段性胜利。

只有在中国，才会有来自贵州的医护人员，在湖北庆祝胜利。这需要巨大的奉献精神和独特的制度保障。

如果没有可以驰援的兄弟省份，没有14亿人拧成一股绳的精气神，没有“集中力量办大事”的制度保障，中国不可能如此迅速控制住疫情。实践是检验真理的唯一标准，这是中国展现在世界面前的实践。

如果执政党不以人民为中心，在危难面前，便不会得到人民如此强烈的支持和配合。这是中国共产党与人民之间，多年来的鱼水关系、风雨同舟、荣辱与共所带来的默契。

这些年，中国人都想向世界讲清楚一个问题，那就是中国究竟是如何一路走到今天的。当我们和世界面对同样的困难时，这故事比以往更清晰了。他国有他国的办法，但这就是我们的办法。不妨就讲出我们如何走出这段困境的吧，讲出这股精神从何而来，又将带我们向何处去。