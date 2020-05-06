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万众一心，打赢这场人民战争

本报记者 刘少华

2020年05月06日08:55 来源：人民网－人民日报海外版

开栏的话

2020年初，新冠肺炎疫情突然袭来。

顽强的中华儿女，经过艰苦卓绝努力，取得湖北保卫战、武汉保卫战决定性成果，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果。

英雄的中华儿女，众志成城坚定信心，一边全力做好疫情防控，一边奋力推动经济社会发展，中国共产党领导和中国特色社会主义制度的优势得以充分彰显。

在防控疫情的斗争中，党员干部冲锋在前，医护人员白衣执甲，人民子弟兵逆行出征，社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者坚守一线，谱写出一首首惊天动地的战疫史诗；全球中华儿女同心同德、携手抗疫，书写出一篇篇感人至深的人间大爱……

全国两会召开在即，本报今起推出“”专栏，同读者一起回首这个不平凡的春天，向每一位平凡而伟大的英雄致敬！

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”4月15日中午，武汉天河机场出发大厅，《歌唱祖国》再次响起。北京协和医院医疗队结束80多天的救助任务，与武汉人民含泪告别。

这是最后一批撤离的国家支援湖北抗疫医疗队。在此之前，各省支援湖北医疗队已全部撤离。

春天即将结束的时刻，中国人民迎来了胜利的消息。4月29日，习近平总书记指出，在党中央坚强领导和各方面大力支持下，在湖北人民特别是武汉人民积极参与配合下，经过艰苦卓绝的努力，湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。

中国人民不会忘记，来自军队和全国各地的340多支医疗队，一时齐聚湖北！来自全国各地的爱，汇聚在九省通衢之地。病毒很可怕，但14亿人凝聚的力量，足以摧毁一切艰难险阻。

中国人民永远感念，全国支援队伍，全部凯旋归家！一张张纪念高铁票，一次次飞机落地“过水门”，一张张告别时喜极而泣的笑脸，一个个重逢时大大的拥抱，见证着这个时代最了不起的中国故事。

在春天的见证下，华夏大地吹响了复工复产的号角，开启了热火朝天的春耕，一切都在逐渐恢复正常。这背后，是“全国一盘棋”的强大力量，是中国特色社会主义的制度优势，是一个大国永不磨灭的精气神。

全国一盘棋

各地精锐尽出

清零！清零！清零！清零！清零！清零！

4月26日，湖北首次出现6个“清零”：无新增确诊病例，无新增死亡病例，无现有确诊病例，无重症病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。

4月27日，经习近平总书记和党中央批准，中央指导组离鄂返京。人们还记得，2月20日，抵达湖北25天后，中央指导组首次亮相发布会，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳那句话：“不去武汉之患，不解全国人民之忧，不获得抗击疫情的最后胜利，我们决不收兵。”

面对人民的苦难，中国共产党一诺千金。

“谢谢你们，为湖北拼过命！”满载支援湖北医疗队的大巴车队驶过武汉街头，路边一位戴着口罩的市民大喊一声，深深鞠躬。三月末、四月初，这样的场景每天都在刷屏。

大爱如海，无数朵这样的浪花。

人们将永远记得，自从习近平总书记强调，疫情防控要坚持全国一盘棋开始，一股股强大的力量在湖北汇合。在有关部门指导下，对口支援机制很快建立起来。19个省份以单独或合作的形式，支援湖北武汉以外地市。这其中，有至少7个省派出了副省级领导坐镇湖北一线。

逆行者中，还有中国人民解放军。满载医护人员和医疗物资的运输机，从南京、广州、兰州、沈阳、乌鲁木齐、石家庄等地一次次起飞，陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队、武警部队全线出动。这是中国人民最熟悉的一幕，每当灾难发生时，永远都会有人民子弟兵冲在前线的身影，那袭绿色的军装，给人以希望。

一张折线图上，以时间为横轴，2月20日前后，湖北累计确诊人数开始呈现平稳曲线，新增趋势陡然下降，治愈率大幅提高，在院确诊患者数量迅速下降。这一切，都发生在各省医疗队抵达之后。

一个记事本上，记录着南方医科大学医疗队与湖北洪湖的不解之缘。1998年抗洪救灾中，当时还被称作第一军医大学的南方医科大学，就派出医疗队帮助洪湖开展公共卫生防疫。22年后，他们的兵又来了。

一份清单上，记载了山东举全省之力，送往湖北的物品——3005万只口罩、57.72万套防护服、50万只防护面罩、13万个隔离眼罩（护目镜）、3120吨消毒杀菌用品、3520.5吨捐赠蔬菜、47.6万枚鸡蛋、222.3吨水果……

“把最好的都送去湖北！”一句朴实的话背后，是无数物资如潮水般涌向疫情重点地区。

而在全国各地，坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，既是随处可闻的口号，更是随处可见的现实。

全国各地医疗队齐聚湖北，成为这个春天，写在荆楚大地上的一段佳话。346支医疗队、4.2万多名医护人员，从祖国四面八方汇聚武汉、奔赴湖北各市州，“东齐鲁、西华西、北协和、南湘雅”同时出现在武汉。空荡的武汉天河国际机场里，全国医疗队伍相会的画面，一定会长存湖北人民心中。

彰显制度优势

新型举国体制发力

这个春天最火的直播，是一场慢节奏、无剧情、无旁白的固定镜头直播，没有音乐，没有舞蹈，只有满身大汉的工人和昼夜不停的机器。直播间里，4000多万人同时在线。

那是2月初，宅在家中不能出门的网友们，在盯着看火神山、雷神山医院的建设，眨眼间，两座医院拔地而起。一些国家政党领导人甚至来函表示，这一切凸显的都是中国特色社会主义制度的显著优势。

的确如此。中建三局牵头承建这两座医院，4万多名建设者日夜兼程，国有电力、矿业、油气、通讯企业免费提供各类物资，缺什么就造什么，要什么就给什么。与此同时，中国建筑、中国五矿、中国中铁、中国铁建在全国建成了超过100座专门医院、方舱医院，短时间内由“人等床”变成“床等人”。

世界卫生组织总干事谭德塞评价说：“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率，我们对此表示高度赞赏。这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴。”

光有医院还不够，还得有口罩、酒精、防护服等防疫物资。春节之后，早已捉襟见肘。怎么办？

并不生产防护物资的企业出手了。在国家统一调度之下，中国船舶集团、新兴际华、国机集团、中国石化、中煤集团、兵器工业等企业，调动一切产能生产口罩、压条机、防护服和有关原料。

针对疫情防控的科技攻关，更是在强大的制度保障下，展现出惊人的速度。习近平总书记在考察新冠肺炎防控科研攻关工作时重申，要完善关键核心技术攻关的新型举国体制。

事实上，此次疫情防控科研攻关中，不管是快速组织由多个领域顶级专家组成的科研攻关组，还是确定临床救治和药物、疫苗研发、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、动物模型构建五大主攻方向后取得的积极进展，或是科研、临床、防控一线互相协调，产学研各方紧密配合，都凝聚着新型举国体制的力量。

4月9日，陈薇院士团队研发的腺病毒载体疫苗，成为全球首个启动二期临床研究的新冠疫苗品种。在全球抗疫之际，中国研发的新冠疫苗始终处于国际先进行列，已经支持了5大技术方向的新冠病毒疫苗研发计划，目前都在有序推进中。

英雄的城市

英雄的人民

武汉，曾是长江边最热闹的城市，街道总是熙熙攘攘；武汉，却一度成为最寂静的城市，宽阔的马路上少见人影。900万武汉人民困守城中的日子，持续了两个多月。直到4月8日0时，江汉关一声钟响，一辆小客车顺利出城，离汉通道管控正式解除。

“武汉人民太不容易了。”3月底，离开武汉的大巴车上，陕西支援湖北医疗队一位医护人员边说边流泪。

武汉的胜利、湖北的胜利、中国的胜利，都是中国人民共同的抗疫故事。正如习近平总书记指出的：“战胜这次疫情，给我们力量和信心的是中国人民。”

这背后是奉献。

4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零。在接受记者采访时，武汉协和医院血管外科医生王维慈不胜感慨：“疫情面前，女儿、妻子、母亲、白衣战士，这四个身份对我来说真是太不容易，但也没想象中那么难，我平时的工作生活状态也不比那会轻松多少，唯一的区别就是这次有感染病毒的危险。”的确，武汉的医护工作者是最早上“战场”的，在各省支援湖北医疗队离开之后，又坚守到数字全部清零。

在武汉，习近平总书记看望慰问了奋战在一线的广大医务工作者、解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和患者群众、社区居民。这其中每一类，都在战疫中做出了巨大的奉献甚至牺牲。

这背后是团结。

“只要我们还在跑，武汉就不会停下来。”武汉快递小哥朱红涛一语道出人们共同的心声。武汉人，有生生不息的力量。他们中有每天挂一身塑料袋去给老人送药的社区网格员，骑行四天三夜赶回武汉一线的医生，劳累过度牺牲在抗疫前线的警察，把房间免费给医护人员住的酒店老板……每个人都力所能及，才使这座城市始终不倒。

热血与热汗，浇筑出全国人民战疫的众志成城，打赢疫情防控阻击战。这段共同隔离在家、互相不见面的日子，却让中国人民更加团结。中华民族历史上经历很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。

这背后是奋斗。

即便身处隔离时期，中国人民也用无穷无尽的智慧，继续着生产生活。不能出门，就用远程教育上学，用远程办公解决问题，用远程医疗寻医问诊；复工复产不能忽视防疫，就用健康码、通行证；前方缺医疗物资，就加班加点生产；错过的时间，用加倍努力抢回来……

“逢山开路，遇水搭桥”，写在一代又一代中国人的奋斗史上。

4月29日，中共中央政治局常委会会议，研究确定了支持湖北省经济社会发展一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。有党中央和全国人民大力支持，湖北正迎来疫后重振和高质量发展的机遇。

习近平总书记说，武汉不愧为英雄的城市，武汉人民不愧为英雄的人民！2020年这个春天，必将通过打赢这次疫情防控阻击战而被载入史册。

信哉斯言！

(责编：李轶群、许晓华)


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