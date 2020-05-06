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以更大政策力度对冲疫情影响

周人杰

2020年05月06日08:52 来源：人民网－人民日报

必须合理加大调控的力度，抓“六保”、促“六稳”，加快恢复经济社会运行秩序，防止短期冲击演变成趋势性变化，牢牢守住经济发展的底线要求

在改革中创新调控，在调控中深化改革，我们才能在逆风行进中把制度和市场的优势结合得更充分

当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，对全球生产和需求造成冲击。面对前所未有的挑战，中国经济在前一阶段经受住了考验，重点项目复工率、制造业采购经理指数等均强劲回升。我们必须把困难估计得更充分，下好先手棋，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，以更大政策力度对冲疫情影响，以更有力的逆周期调节稳住基本盘，实现国民经济正常运转与高质量发展。

宏观调控讲求相机抉择，重在有力、有度、有效，前瞻性、针对性、有效性要建立在对形势科学分析基础上。一方面，未来一段时间国际经贸交往活跃度将持续低迷，要对冲外需下降的不利影响，必须激活国内市场潜力、畅通内部良性循环、强劲居民消费引擎。另一方面，疫情冲击导致部分企业生产经营困难、重点群体就业压力较大，产业链、供应链等要尽快完成修复、稳定，还要抓住时机优化、升级。因此，必须合理加大调控的力度，抓“六保”、促“六稳”，加快恢复经济社会运行秩序，防止短期冲击演变成趋势性变化，牢牢守住经济发展的底线要求。

加大政策力度，调控“组合拳”要更有针对性，各地区各部门要在落实上更见真章。比如，针对内外需的突发下降、产业链上下游协同困难、微循环受阻、企业亏损面上升，财政政策再提前下达一定规模的地方政府专项债，货币政策又增加面向中小银行的再贷款贴现额度与定向降准，这都需要抓好落实执行。又如，当下更加突出就业政策，各地不能被动靠财政金融政策层层传导，而需要直接推出各项招生、入伍、企事业单位招聘和基层服务项目的扩招计划，同时尽可能吸纳农村劳动者就地就近就业。确保宏观政策实施效果，地方政府应主动作为，一手加大投资补短板力度、支持制造业改造升级，一手做好人对人、点对点的就业服务，扩大人力资本投入，切实增进普通劳动者的收入水平与消费能力。

加大政策力度，要培育壮大新的增长点增长极，从战略布局完善的高度化危为机。比如，都市圈的郊区新城、数字城市建设及网络型城市群结构拓展、旧城和老旧小区改造，都是扩大内需重要支撑点，都有巨大需求和发展空间。此外，重塑新的产业链条，全面加大科技创新和进口替代力度，打通产学研创新链、价值链，强化公共卫生体系等，都亟待发挥好企业主体作用和政府统筹作用。

更大的宏观政策力度并不意味着“大水漫灌”，而是要分类识别、精准施策，正确处理好政府和市场的关系，畅通生产要素流动渠道，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。从“放管服”改革到要素市场化配置体制机制改革，都是为了激发政策措施的“乘数效应”，通过更好的营商环境、市场机制，增强企业自身的抗风险能力，实现更高的风险把控力与更少的发展“后遗症”。在改革中创新调控，在调控中深化改革，我们才能在逆风行进中把制度和市场的优势结合得更充分。

“雨过天青云破处，这般颜色做将来。”在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，沉着应对纷繁复杂的外部不确定性，我们一定能稳住经济基本盘，培育壮大新的增长点增长极，牢牢把握发展主动权。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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