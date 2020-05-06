确诊病例累计超300万，波及200多个国家和地区，许多国际交流交往活动按下“暂停键”……席卷全球的新冠肺炎疫情，给世界各国人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。

“道不远人，人无异国”。病毒没有国界，疫情不分种族，重大传染性疾病是全人类的敌人。习近平主席深刻指出：“新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。”疫情来势汹汹，传播速度之快、病亡人数之多，超出人们的预料，成为人类社会共同面临的一场严峻考验。当此之际，任何一个国家和地区都无法置身事外、独善其身。

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各国都面临抗击疫情的艰巨任务。这既是对全球公共卫生体系的一次“大考”，也是对各国对外政策取向和价值理念的一次“大考”。国际社会加紧行动起来、共同应对，才能战而胜之。正如习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上所强调的：“国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”

加强团结合作，应聚焦共同目标，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战，遏制疫情蔓延势头。山川异域，风月同天。加强信息分享，有效开展国际联防联控，防止疫情跨境传播；加强疫情防控科研攻关的国际合作，集各国之力，加快药物、疫苗、检测等方面科研攻关；维护好全球产业链，深化产能合作、深挖产能潜力，实现最大效能的抗疫物资供应……惟其如此，方能汇聚携手抗击疫情的强大正能量。与此同时，各国还应加强宏观经济政策调整和对接，确保全球市场的开放和稳定，提振世界经济信心。

“一箭易断，十箭难折”。面对困难，最可贵的是齐心协力，最可怕的是纷争拆台。任何试图将疫情政治化、标签化的言行，都不利于推进国际合作，也终将不得人心。筑牢维护人类生命安全的堤坝，世界卫生组织肩负着独特使命。这次疫情发生以来，世卫组织在抗击疫情国际合作中发挥了重要作用。关键时刻，试图弱化世卫组织等多边机构作用，势必破坏全球卫生治理体系，是极不负责任的。支持世卫组织的工作，对于全球战胜疫情至关重要。

一个木桶如果存在短板，它的容量不是取决于最长木板的长度，而是取决于最短木板的长度。“木桶原理”启示人们，全球公共卫生安全，不是一国一域之事，不能坐视任何一国掉队。新冠肺炎全球大流行，一些卫生系统相对落后、经济基础薄弱欠发达国家的防控条件着实令人揪心。国际社会应加大对疫情严重和卫生体系薄弱国家特别是发展中国家的支持帮助，填补地区公共卫生安全漏洞，共同织密织牢全球公共卫生安全网。

“积力之所举，则无不胜也”。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。同舟共济、守望相助，让合作的阳光驱散疫情的阴霾，我们就一定能赢得最终胜利，迎来人类发展更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 04 版）