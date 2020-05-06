国务院联防联控机制联络组赴武汉调研重点场所疫情防控

新华社武汉5月5日电 （记者梁建强、黎昌政）正值“五一”假期，5日，国务院联防联控机制联络组赴湖北武汉调研节日期间重点场所疫情防控工作，督促落实好相应的防控要求。

武汉市普通高中毕业年级复学在即，联络组来到武汉外国语学校，调研校园疫情防控工作，并召开座谈会，听取武汉市、湖北省教育厅以及部分学校的情况汇报。对武汉市全面开展高三年级及其他毕业班学生核酸检测工作给予高度肯定。联络组强调，要坚决按照中央要求，把湖北、武汉的防控工作落实、落细、落到位，确保不出现疫情反弹；进一步强化辖区、行业部门、单位、个人和家庭“四方责任”；复学相关防控工作，要尽可能统一标准，做好应急预案，并严格抽查和督查，坚决保障好师生安全。

联络组还赴古琴台公园、江汉区社会福利院、武汉地铁洪山广场站、中南路中商广场、武汉市第三医院首义院区等重点场所，对落实防控措施情况进行实地调研。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 02 版）