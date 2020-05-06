“为鄂下单”彰显深情

“为湖北拼一单”“一起来买‘荆楚好味道’”“很开心能以这种方式支持湖北”……近日，人民日报、央视等多家主流媒体，纷纷联合电商平台，开展直播“带货”活动，助力湖北农特产品恢复销售。从潜江的小龙虾，到神农架的香菇，从恩施的玉露茶，到荆门的长粒米，网友们用一个个订单，为湖北加快恢复生产生活秩序贡献自己的一份力量。

“没为湖北拼过命，但为湖北拼过单”，一位网友的话引发很多人的共鸣。在这场疫情防控阻击战中，湖北人民作出了很大贡献、付出了很大牺牲。让湖北全面恢复经济社会秩序，是全国上下的共同期盼。可以说，每份热干面、每颗脐橙、每根莲藕的订单背后，不仅有网友对美食的热爱和追求，更有帮湖北渡过难关的真情关怀。“为鄂下单”，彰显守望相助的深情，凝聚共克时艰的力量。

众人拾柴火焰高。每个人的爱心或许只是点滴，但一旦乘以14亿这个基数，就会成为爱的海洋。全国人民众志成城、顽强拼搏，这正是我们战胜疫情的十足底气，也是我们勇毅前行的坚实支撑。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 01 版）