热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“五一”假期全国安全形势总体平稳

2020年05月06日08:51 来源：人民网－人民日报

本报北京5月5日电  （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：截至5月5日18时，“五一”假期全国安全形势总体平稳，未发生重大生产安全事故和自然灾害。与近5年同期均值相比，因灾死亡失踪人数和直接经济损失分别减少83%和69%。国家森防办接报处置森林草原火灾14起，经各方全力扑救，目前均已扑灭；国家综合性消防救援队伍共参加应急救援任务1.12万余起，出动12.73万余人次，营救被困人员1779人次。

节日期间，全国应急管理系统始终保持应急状态，深入开展明察暗访和安全服务。各级应急管理部门和消防救援队伍组织了4.5万个工作组，共出动13万余人次，现场检查服务22.3万余家企业和单位，排查整治问题隐患42.5万余项，严防各类事故发生，助力企业复工复产。

其中，北京着眼于复工复产、复商复游，组织全市专职安全员检查队伍深入企业排查隐患，对全市22家一、二级重大危险源企业进行在线风险预警监测，及时督促整改隐患问题；吉林加强对危化、煤矿、工贸等重点行业领域安全生产和森林防火工作的督导检查；河南围绕道路交通运输、景区景点等重点行业领域，组织人员不间断开展明察暗访，仅“五一”当天全省就派出督查暗访组1238个。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn