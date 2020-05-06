本报北京5月5日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：截至5月5日18时，“五一”假期全国安全形势总体平稳，未发生重大生产安全事故和自然灾害。与近5年同期均值相比，因灾死亡失踪人数和直接经济损失分别减少83%和69%。国家森防办接报处置森林草原火灾14起，经各方全力扑救，目前均已扑灭；国家综合性消防救援队伍共参加应急救援任务1.12万余起，出动12.73万余人次，营救被困人员1779人次。

节日期间，全国应急管理系统始终保持应急状态，深入开展明察暗访和安全服务。各级应急管理部门和消防救援队伍组织了4.5万个工作组，共出动13万余人次，现场检查服务22.3万余家企业和单位，排查整治问题隐患42.5万余项，严防各类事故发生，助力企业复工复产。

其中，北京着眼于复工复产、复商复游，组织全市专职安全员检查队伍深入企业排查隐患，对全市22家一、二级重大危险源企业进行在线风险预警监测，及时督促整改隐患问题；吉林加强对危化、煤矿、工贸等重点行业领域安全生产和森林防火工作的督导检查；河南围绕道路交通运输、景区景点等重点行业领域，组织人员不间断开展明察暗访，仅“五一”当天全省就派出督查暗访组1238个。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 13 版）