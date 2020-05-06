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团结一心  众志成城

抗疫大考彰显中国力量

邵彦敏  张洪玮

2020年05月06日08:51 来源：人民网－人民日报

当前，经过全国上下和广大人民群众艰苦努力，我国疫情防控向好态势进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。习近平总书记指出：“中国人民在疫情防控中展现的中国力量、中国精神、中国效率，展现的负责任大国形象，得到国际社会高度赞誉。”这场大疫是一场大考，中国在这场大考中体现出的强大领导力、超强凝聚力、负责任大国担当，是中国力量的充分展现。

中国力量来自党的强大领导能力。习近平总书记指出：国际社会普遍认为中国采取的坚决有力的防控措施，展现出了“出色的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力”。在抗击疫情的关键时刻，以习近平同志为核心的党中央把方向、谋大局、定政策，始终发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。这是我们打赢这场疫情防控阻击战的根本政治保证。在以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下，从中央到地方各级组织迅速行动起来，形成了抗击疫情的强大合力，为中国人民交上了一份“硬核”答卷。在疫情形势趋缓后，以习近平同志为核心的党中央强调要做好统筹工作，坚决把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地。面对国际疫情持续蔓延、世界经济下行风险加剧，以习近平同志为核心的党中央强调要坚持底线思维，坚定必胜信心，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，切实做好经济社会发展各项工作。实践证明，中国共产党的强大领导能力体现在各个方面。越是面临困难和风险挑战，党的坚强领导核心作用就越突出，党的强大领导能力就越得到彰显。

中国力量来自中华民族强大凝聚力。中华民族是历经磨难、百折不挠的民族，困难和挑战越大，中华民族的凝聚力和战斗力就越强。疫情防控期间，全国各族人民上下同心、同舟共济，汇聚起万众一心、众志成城、同心抗疫的磅礴力量。正是凭借强大的凝聚力，中国人民筑起了阻击病毒的铜墙铁壁，汇聚起战胜疫情的强大力量；中华民族显示出超乎寻常的向心力、前所未有的战斗力，显示出强大的感召力、巨大的组织力。习近平总书记指出：“有这样伟大的人民，有这样伟大的民族，有这样的伟大民族精神，是我们的骄傲，是我们坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的底气，也是我们风雨无阻、高歌行进的根本力量！”

中国力量来自负责任大国担当。在疫情防控中，中国政府始终本着公开、透明、负责任态度，毫无保留地同世卫组织和国际社会分享防控、治疗经验，积极开展抗疫国际合作，坚决维护中国人民生命安全和身体健康，坚决维护世界各国人民生命安全和身体健康。面对疫情，中国政府始终秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际合作，向150多个国家和国际组织提供物资援助。习近平总书记时刻关注国内外疫情形势，高度重视抗疫国际合作，多次作出重要指示批示，频频开展元首外交，从构建人类命运共同体的高度，亲自推动疫情防控国际合作。抗击疫情是维护全球公共卫生安全之战、维护人类健康福祉之战、维护世界发展繁荣之战，从分享防疫信息经验到开展药物疫苗研发合作，从提供力所能及的支持到提供尽可能多的物资保障，从支持国际组织发挥应有作用到推动打造人类卫生健康共同体，从致力完善全球卫生治理到促进全球产业链开放、稳定、安全……中国发挥的负责任大国作用让中国力量熠熠生辉。

（作者单位：吉林大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 09 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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