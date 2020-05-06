加强国际合作共同应对疫情

新华社第比利斯5月5日电 （记者李铭）巴库消息：不结盟运动领导人4日呼吁国际社会在各个层面加强合作，共同应对新冠肺炎疫情在全球蔓延。

在不结盟运动轮值主席国阿塞拜疆总统阿利耶夫的倡议下，主题为“团结应对新冠肺炎疫情”的不结盟运动联络小组特别视频峰会4日举行。与会的不结盟运动成员国的国家元首和政府首脑一致通过加强国际合作的联合声明。

声明重申坚定支持以联合国为核心的国际体系，推动多边主义和国际合作；全力支持世界卫生组织及其在抗击新冠疫情中发挥至关重要的作用；呼吁各国通过加强信息和经验交流等形式加强国际合作；强调在世界共同面临疫情挑战下，团结合作应成为国际努力的核心；强烈谴责对不结盟运动成员国进行单方面制裁的行径，呼吁国际社会采取有效措施取消这些制裁。

不结盟运动40多个成员国的国家元首和政府首脑、联合国秘书长古特雷斯、第七十四届联合国大会主席穆罕默德—班迪、世界卫生组织总干事谭德塞、非洲联盟委员会主席法基及欧盟高级代表参加了此次特别视频峰会。

不结盟运动成立于1961年，目前有120个成员国，在国际社会具有广泛代表性。中国于1992年9月成为不结盟运动观察员国。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 16 版）