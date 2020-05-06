为全球共同抗疫贡献力量

5月4日，由欧盟主办的应对新冠肺炎疫情国际认捐大会举行。40多个国家的领导人和政府高级代表以及联合国秘书长古特雷斯、世界卫生组织总干事谭德塞等出席以视频方式举行的这次会议。与会人员强调支持世卫组织和多边合作机制，承诺为全球共同抗疫贡献力量。

在大会即将结束时，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布已筹集到73.6亿欧元，还有一些国家将在会后公布认捐金额。冯德莱恩表示，大会展现了国际社会团结的价值和人道主义精神，“我们的合作伙伴有很多，我们的目标只有一个，那就是战胜病毒”。

为响应世卫组织等联合发起的“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议，欧盟与有关国家共同发起这次认捐大会，计划筹集75亿欧元初始资金，以弥补全球抗疫资金缺口。这笔资金将用于支持科学家、卫生专业人员、各国政府和各有关国际组织等在全球范围展开合作。

古特雷斯表示，全面、协调的公共卫生措施对于减缓疫情传播和拯救生命至关重要。挪威首相索尔贝格表示，多边合作比以往任何时候都更加重要，这次会议是“前所未有的全球合作行动的开始”。英国首相约翰逊呼吁国际社会加强合作研发新冠疫苗，“新冠病毒是人类的公敌，我们应该合作应对”。

中国驻欧盟使团团长张明作为中国政府代表出席会议并致辞。他说，世卫组织一直发挥协调全球抗疫的核心作用，中方将一如既往支持世卫组织。中方将视需要进一步扩大抗疫合作专项资金规模，支持联合国全球人道应对计划，积极参与“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议，加强同流行病防范创新联盟、全球疫苗免疫联盟等开展科研合作，共同筑起抗疫的“铜墙铁壁”。

张明表示，发展中国家不应成为应对疫情的“洼地”，中方已根据疫情发展和部分国家需要和愿望，帮助有关国家强化公共卫生体系，提升应对能力。中方呼吁国际社会携手为广大发展中国家提供支持，加强三方和多方合作。

谭德塞在4日举行的例行记者会上说，各国在大会上不仅承诺提供财政支持，而且承诺确保所有人都能在疫情中获得挽救生命的工具；不仅承诺加快产品研发，同时也承诺实现人人得享。他表示，成功与否的标准不仅在于能够以多快的速度开发安全有效的工具，还取决于如何公平地分配它们。

为推动国际社会积极参与此次募捐行动，冯德莱恩与一些国家领导人在5月3日签署联合声明称，各方在应对新冠肺炎疫情方面有着共同利益。在紧密相连的世界，只有所有国家、地区和城镇都控制住疫情，才能实现真正安全。新冠肺炎疫情是全球挑战，必须齐心协力寻找针对新冠病毒的疫苗和诊疗方法。

美国政府没有参加此次认捐会议，来自美国的盖茨基金会以机构的名义与会。

（本报布鲁塞尔5月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 16 版）