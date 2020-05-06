家住德国柏林弗里德里希海茵区的独居老人奥托，几天前刚度过百岁生日。受疫情影响，他已经很多天没有出门了。生日这天，在他住所楼下，10多名热心的街坊邻居和志愿者一边为奥托唱着生日快乐歌，一边挥舞着自制的写有“100岁”字样的标牌，为他贺寿。

穿着花格子衬衫的奥托精神矍铄、面带微笑。他站在三楼阳台上对街坊们说：“我祝愿大家都健康安好，像我一样活到100岁！”

勃兰登堡州的瓦尔特老人则在养老院度过自己的百岁生日。为了既能庆祝生日又不违反社交距离规定，瓦尔特的儿子和邻居们临时组建了一支小乐队，在养老院楼下空地演奏了生日快乐歌和瓦尔特平时喜欢的歌曲。演奏结束，瓦尔特举起一小杯啤酒，与楼下的亲友“远程”干杯。

在德国8300万人口中，65岁以上老人近1800万，老龄化程度在欧盟仅次于意大利。如何保护老年人的健康，同时消除他们的孤独感和恐惧感，成为德国抗疫工作的重要任务。德国老人大都选择独居或住在养老院，邻里互助成为生活中不可或缺的一部分。

居住在柏林的87岁老奶奶奥特鲁德，每周只需把自己的采购清单和现金放在购物袋里，挂到公寓门外，就会有社区志愿者替她买好面包、牛奶等生活必需品，之后挂回原处，以避免老人外出购物增加感染风险。她还可以通过拨打社区互助的热线电话，寻求其他帮助，有时还可以聊聊天解解闷。奥特鲁德表示：“有这么多热心人，我们并不孤单。”

还有很多生活独立的老人仍然坚持外出。为了保护他们，德国的主要超市普遍采取了一项措施：每天早上9时之前，只允许60岁以上和患有慢性病的人群购物。很多德国民众都自觉遵守这一规定。

在德国南部城市萨尔布吕肯，今年1月庆祝了百岁生日的维尔纳，操起缝纫机，自制口罩给需要的人。“我在报纸上看到，现在正需要口罩，所以我又回到缝纫机前。”维尔纳说，目前，她已经缝制好30个口罩。老人的女儿介绍说，维尔纳平时就热心公益，先后自制过500条围巾给需要帮助的孩子们。这次，她的手工活儿又派上用场了。

（本报柏林5月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 16 版）