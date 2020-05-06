全总拨付3780万元资金 支持湖北等地为受疫情影响困难职工家庭送温暖

记者从中华全国总工会获悉，全总日前决定下拨3780万元常态化送温暖资金，用于支持湖北等地区各级工会开展对受疫情影响低收入职工、感染新冠肺炎以及染病病亡职工家庭送温暖，帮助他们战胜暂时困难。

全总强调，各级工会要切实加大困难职工帮扶力度，配合政府着力做好保居民就业、保基本民生工作，帮助群众解决就业、社保、医保、就学等方面的实际困难，落实好特殊困难职工群体兜底保障政策；对这次受疫情影响的职工特别是患病、病亡职工家庭，及时有效开展有针对性的帮扶救助,全力以赴完成城市困难职工解困脱困任务。

全总要求，各级工会要加大工会经费投入力度，同时多方筹集资金用于开展常态化送温暖。要推动企业职工福利费向帮扶困难职工倾斜。要创新送温暖和帮扶服务方式，整合社会资源和慈善力量，为受疫情影响的职工家庭提供各类服务；要精准施策，精准对接职工需求，帮助解决就业和生活上的困难和问题，助力复工复产和经济社会发展。

全总要求，各级工会要注意了解疫情给职工生产生活特别是感染新冠肺炎职工和病亡职工家庭生活带来的影响，了解职工所思所盼，对有关情况分析研判，及时报告同级党委、政府，配合研究制定有关政策措施。要与政府相关部门密切合作，推动将受疫情影响符合救助条件的困难职工全部纳入政府救助覆盖范围。此前，全总已下拨2.5亿元中央财政专项帮扶资金，用于保障疫情期间困难职工生活。（记者乔虹）