热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

警惕“表演式签约”影响宏观经济决策

谭浩俊

2020年05月06日08:38 来源：北京青年报

“半年前就完成签约了，之后又参加的两次集中签约没有实际价值，只是走个形式。”高某（化名）所在的大型公司在中部省份的一个开发区设立了子公司，这个项目先是在大数据项目集中签约仪式上签了第二遍，一个星期后又在半导体项目集中签约仪式上签了第三遍。

最新一期《半月谈》杂志披露的这种现象，令人哭笑不得。在一些地方，一个项目签约三遍可能还算少的，有的好项目，更可能像旅游景点的古迹一样，会被多次签上“到此一签”。

为应对疫情带来的冲击和影响，加快复工复产步伐，推动企业加大项目建设力度，以体现本地复工复产的效率与效果，政府和企业的迫切心情是可以理解的。但前提是，一定要实事求是、客观理性，而不能为了一时之需，做出数字造假和掺加水分的行为。

将一个项目多次签约、反复签约，实际上就是数据造假和政绩造假。一些地方复工复产压力较大，尤其是中小微企业较多的地方，复工复产的难度更大，但都不是数据造假的理由。越是困难的时候，越要确保数据的真实可靠，才能为宏观经济决策提供科学依据。

宏观经济决策是依据实际情况和发展目标来作出的，只有提供准确、可靠、客观的数据，宏观经济决策才能科学、合理、有效，才能符合经济发展现状、符合经济发展需要。否则，就有可能对宏观经济决策形成误导、产生干扰，导致决策不科学、不合理、不客观，形成与实际情况存在较大差异的现象。

疫情对经济社会发展的影响是显而易见的，最大限度减少疫情的影响，加快经济的恢复步伐，推动项目建设是非常重要的手段。做好这些工作，一定要脚踏实地，一步一个脚印，而不能玩数字游戏，否则就有可能对经济的稳定和可持续发展产生极为不利的影响，使宏观经济决策产生失误。

疫情还在全球蔓延，全球供应链几乎瘫痪，全球经济的不确定性越来越高，经济复苏的难度也越来越大。在这种情况下，国内经济更需要各项数据的绝对准确可靠，不能带任何水分、不能有任何泡沫。中央反复强调要树立正确的政绩观，说到底就是担心地方注水分、吹泡沫。这样很不利于决策层科学决策、统筹考虑、全面规划，容易出现决策失误。

疫后经济纾困出现的形式主义，容易与疫情形成叠加，其危害不可小视。复工复产作为防疫后半场，理应与防疫保持连续性，将防疫期间求真务实的做法延续到这一阶段，既要通过考核监督等方式给予一定压力，不能让干好干坏一个样，更要确保数据和签约的真实性，不能给造假者留下任何空间。如此方能在最大限度控制疫情之后，将疫情对经济社会的影响也控制在最小范围内。

正因为如此，面对一些地方出现的项目重复签约、表演式签约、数据式签约，有关方面应当建立核查和监督机制，切不要地方怎么上报数据，就一切按照地方的数据统计和汇总。要通过监督检查，斩断地方编造政绩、添加水分的黑手，让数据更加真实可靠，让决策更加科学理性。对造假严重的地方，要严厉追究地方主要负责人的责任。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn