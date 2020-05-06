警惕“表演式签约”影响宏观经济决策

“半年前就完成签约了，之后又参加的两次集中签约没有实际价值，只是走个形式。”高某（化名）所在的大型公司在中部省份的一个开发区设立了子公司，这个项目先是在大数据项目集中签约仪式上签了第二遍，一个星期后又在半导体项目集中签约仪式上签了第三遍。

最新一期《半月谈》杂志披露的这种现象，令人哭笑不得。在一些地方，一个项目签约三遍可能还算少的，有的好项目，更可能像旅游景点的古迹一样，会被多次签上“到此一签”。

为应对疫情带来的冲击和影响，加快复工复产步伐，推动企业加大项目建设力度，以体现本地复工复产的效率与效果，政府和企业的迫切心情是可以理解的。但前提是，一定要实事求是、客观理性，而不能为了一时之需，做出数字造假和掺加水分的行为。

将一个项目多次签约、反复签约，实际上就是数据造假和政绩造假。一些地方复工复产压力较大，尤其是中小微企业较多的地方，复工复产的难度更大，但都不是数据造假的理由。越是困难的时候，越要确保数据的真实可靠，才能为宏观经济决策提供科学依据。

宏观经济决策是依据实际情况和发展目标来作出的，只有提供准确、可靠、客观的数据，宏观经济决策才能科学、合理、有效，才能符合经济发展现状、符合经济发展需要。否则，就有可能对宏观经济决策形成误导、产生干扰，导致决策不科学、不合理、不客观，形成与实际情况存在较大差异的现象。

疫情对经济社会发展的影响是显而易见的，最大限度减少疫情的影响，加快经济的恢复步伐，推动项目建设是非常重要的手段。做好这些工作，一定要脚踏实地，一步一个脚印，而不能玩数字游戏，否则就有可能对经济的稳定和可持续发展产生极为不利的影响，使宏观经济决策产生失误。

疫情还在全球蔓延，全球供应链几乎瘫痪，全球经济的不确定性越来越高，经济复苏的难度也越来越大。在这种情况下，国内经济更需要各项数据的绝对准确可靠，不能带任何水分、不能有任何泡沫。中央反复强调要树立正确的政绩观，说到底就是担心地方注水分、吹泡沫。这样很不利于决策层科学决策、统筹考虑、全面规划，容易出现决策失误。

疫后经济纾困出现的形式主义，容易与疫情形成叠加，其危害不可小视。复工复产作为防疫后半场，理应与防疫保持连续性，将防疫期间求真务实的做法延续到这一阶段，既要通过考核监督等方式给予一定压力，不能让干好干坏一个样，更要确保数据和签约的真实性，不能给造假者留下任何空间。如此方能在最大限度控制疫情之后，将疫情对经济社会的影响也控制在最小范围内。

正因为如此，面对一些地方出现的项目重复签约、表演式签约、数据式签约，有关方面应当建立核查和监督机制，切不要地方怎么上报数据，就一切按照地方的数据统计和汇总。要通过监督检查，斩断地方编造政绩、添加水分的黑手，让数据更加真实可靠，让决策更加科学理性。对造假严重的地方，要严厉追究地方主要负责人的责任。