黑龙江本土、境外输入确诊病例无新增 治愈出院62例

黑龙江省卫健委5日发布消息，4日0-24时，黑龙江省省内无新增确诊病例，新增治愈出院病例8例；无新增境外输入确诊病例，新增境外治愈出院病例54例。

截至5月4日24时，累计报告本土确诊病例558例，累计治愈出院病例492例，现有确诊病例53例，其中，哈尔滨43例、牡丹江9例、大庆1例，现有无症状感染者19例，其中，哈尔滨11例、牡丹江8例。当日发热门诊诊疗人数639人。累计追踪到省内密切接触者19822人，已解除医学观察17745人，尚有2077人正在接受医学观察。

4日0-24时，全省无新增境外输入确诊病例；新增境外治愈出院病例54例。截至5月4日24时，累计报告境外输入确诊病例386例，其中：黑龙江省120例，其他省份266例；现有境外输入确诊病例159例；累计报告境外治愈出院病例227例。追踪到境外密切接触者2104人，已解除医学观察2094人，尚有10人正在接受医学观察。

4日0-24时，无新增境外输入无症状感染者。截至5月4日24时，现有境外输入无症状感染者4例，其中：黑龙江省1例，其他省份3例。(程岩 记者 史轶夫)