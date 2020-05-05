中国向斐济提供首批抗疫医疗物资援助

据新华社苏瓦5月4日电 （记者张永兴）中国政府向斐济援助的首批抗疫医疗物资交接仪式4日在斐济首都苏瓦举行。

这批抗疫物资包括N95口罩、医用一次性防护服、隔离眼罩、防护面罩、一次性灭菌橡胶外科手套、医用隔离鞋套等。

斐济卫生部长伊费雷伊米·瓦卡伊纳贝特与中国驻斐济大使钱波签署了医疗物资交接证书。瓦卡伊纳贝特说，他代表斐济政府和人民向中国政府为斐济提供抗疫援助物资表示诚挚感谢，并感谢中方无私地及时与斐方分享抗疫经验，相信这批物资将对斐济提高疫情应对能力、充实一线医护人员个人防护装备发挥重要作用。斐方对中国为控制疫情所作出的富有成效的工作表示祝贺。

钱波表示，病毒是人类的共同敌人，中斐两国都是病毒的受害者。中方对斐国内疫情感同身受，愿继续提供力所能及的帮助和支持，与斐方加强双多边医疗卫生领域合作，携手共同抗击疫情。

《 人民日报 》（ 2020年05月05日 03 版）