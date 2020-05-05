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怀疑中国病亡率纯属政治化的臆测（钟声）

——造谣中伤“中国抗疫”有悖国际正义（五）

2020年05月05日08:19 来源：人民网－人民日报

　　在中国疫情病亡率问题上无理取闹，既做不出什么文章，也于抗疫救人无补；既自欺欺人，也贻笑大方　　

　　面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国始终本着生命至上的原则，最大限度提高治愈率、降低病亡率，全力挽救每一位患者的生命。在这场突如其来的重大疫情中，许多中国人因疫病逝世，中国人民感到无比痛惜！

　　中国在患者和死亡人数统计上始终透明公开，每一个病例全程都可清晰追溯。然而，美国一些政客为了掩饰自身抗疫不力，以他们类似政治狂想症的大脑，一再无端指责中国“瞒报感染和死亡病例”，拍着脑袋妄称死亡病例“最多的一定是中国”。这并不是一种懵懂的无知，而是一种险恶的算计，信口雌黄，包藏祸心。

　　生命重于泰山，这是中国政府和中国人民在抗疫中始终秉持的信念。疫情突发，中国发挥制度优势，形成全国合力，许多地区经济社会生活“紧急刹车”，近6000万人口大省封闭通道，超千万人口城市实行“封城”，为的就是挽救生命！数百支医疗队快速集结，4.2万余名医护人员驰援湖北，全国最优质的医疗资源和最顶尖的呼吸科、传染科专家集中武汉，全国几百万人以各种方式投入武汉保卫战、湖北保卫战，为的就是挽救生命！武汉对全市420多万户家庭进行“不落一户”“不漏一人”的地毯式排查，确保应收尽收、应治尽治，为的就是挽救生命！对所有重症和危重症患者，实行“一人一策”，重症患者人均治疗费用超过15万元，一些危重症患者治疗费用达到几十万元甚至逾百万元，全部由医疗保险和政府兜底承担，为的也是挽救生命！世界卫生组织总干事谭德塞感叹：“我一生中从未见过这样的动员。”

　　美国一些政客指责中国隐瞒病亡人数的论调刚一出笼，连西方媒体也加以驳斥，直言“绝无可能”。中国战疫过程全程公开，从1月起，中国每天公布确诊病例、病亡人数、疑似病例、密切接触者、隔离观察人员。国家层面和各省区市疫情期间累计召开各类新闻发布会超过3000场，政府官员、医务人员、专家学者、病愈患者直面镜头，有问必答。经过艰苦卓绝的努力，湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德面对美国媒体挑衅式发问，针锋相对指出：“中国没有隐瞒数据，世卫组织赴华专家组展开的多项考察都可以证明。”

　　疫情突袭，紧急应战。在早期，由于收治能力不足、少数医疗机构未能及时与疾病预防控制信息系统对接，医院超负荷运转，医务人员忙于救治，客观上存在迟报、漏报、误报现象或重复统计的情况，但统计工作一直在进行，而且一旦具备全面核实的条件，武汉及时对疫情数据进行了全面排查、统计、订正，并完整公布于世。这是对历史负责、对人民负责、对逝者负责！

　　然而，4月17日中国发布武汉疫情订正数据后，美国一些政客觉得捞到稻草，莫名亢奋，抛出“中国数据不可信”“这只是武汉的订正，接下来肯定还有别的城市”等荒唐言论。他们似乎觉得中国人死得越多就越合他们的心意，真是一种残忍至极的政治病态。美国网友看不下去，纷纷发帖怒怼：“按人口比例，即使你们把中国病亡数字放大十倍的谣言有人信，也找不回你们的脸面”“自吹自擂地和中国比数字，这是死亡竞赛吗”“这是病态、疯狂且反人类的人才会做的事！”

　　世卫组织一直要求各国及时修订数字，“这样才能掌握疫情的影响面，更准确地预测走势”。订正数据正是对国际社会负责的、专业的表现，是国际通行做法，也是中国秉持公开、透明、负责任原则的力证。试问，其他一些国家也在不断对疫情数据进行订正，美国自己也在不断订正，为什么美国一些政客偏偏盯上中国？原因不言自明，这就是这些政客们惯有的美国式傲慢和意识形态的狂妄。在他们骄横的政治叙事程序中，世界上的事情，全世界做得比美国好的都是假的，或者他们明明知道是真的，但为了政治上的需要，他们必须信口雌黄、无中生有！很多美国媒体都看得真真切切。《纽约时报》调查发现，根据美国疾控中心的最新数据，3月8日到4月11日，新冠肺炎疫情严重的纽约、新泽西等7个州总死亡人数比一般正常水平高出近50％，但死亡总数的突增被归入其他疾病统计了。美国广播公司起底调查指出，美国疾控中心曾对2009年和2010年美国暴发甲型H1N1流感进行事后分析，结论是真实数据很可能比官方统计高出15倍。

　　中国的牺牲和付出、成绩和贡献，天地可鉴，日月同证。奉劝美国一些政客，臆测终究无法取代事实，抹黑注定不能消灭真相。要知道，在中国疫情病亡率问题上无理取闹，既做不出什么文章，也于抗疫救人无补；既自欺欺人，也贻笑大方。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月05日 03 版）

(责编：杨迪、许晓华)


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