驰援湖北的精锐力量（国务院联防联控机制发布会）

本报北京5月3日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制3日召开新闻发布会，介绍四川大学华西医院、吉林大学第一医院、山东大学齐鲁医院、西安交大一附院等四支支援湖北医疗队抗击疫情情况并答记者问。

“吉大第一医院重症救治医疗队2月7日抵达武汉，坚守了62天。医疗队里40岁以下的青年骨干约占80%。”吉大第一医院副院长吕国悦介绍，队员们除了开展临床救治工作，还发挥科研优势，结合临床遇到的问题进行了多功能保护面屏、一次性咽拭子采集装置等四项发明创造，并申报了专利。

武汉抗疫指挥部成立降低新冠肺炎患者病亡率小组，在武汉大学人民医院东院救治患者的西安交大第一附属医院院长施秉银担任组长。“小组每天会对病亡的患者进行分析、讨论，查找原因。经过反复研讨，得出结论和改善方案，并快速反馈到各个医疗队。通过不懈努力，武汉大学人民医院东院患者的病亡率有明显下降，几天以后就零病亡了。”

华西医院牵头筹建的中国国际应急医疗队是WHO全球第十五支国际应急医疗队。华西医院呼吸与危重症医学科主任梁宗安说：“医疗队1月25日到达武汉，在呼吸机管理、气道管理、医用气体治疗、危重症转运以及呼吸康复相关治疗中发挥了专业性作用。”

“我们身处武汉，目睹了全国人民、各行各业为取得抗疫胜利作出的贡献。”山东大学齐鲁医院医务处副处长费剑春说，每天都有志愿者帮助接送医疗队队员、运送患者和抗疫物资。

据介绍，截至5月2日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例531例，其中重症病例34例；累计治愈出院病例77713例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82877例，现有疑似病例10例。当日新增确诊病例2例，其中1例为境外输入病例；新增无症状感染者12例，其中境外输入2例；无新增疑似病例；当日新增治愈出院病例28例，重症病例减少3例；无死亡病例。

《 人民日报 》（ 2020年05月04日 02 版）