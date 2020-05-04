国家卫健委：5月3日0—24时新增确诊病例3例、疑似病例1例 均为境外输入

人民网北京5月4日电（董童）国家卫生健康委于4日在官网发布的《截至5月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例，均为境外输入病例（上海2例，山东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入疑似病例（在上海）。当日新增治愈出院病例53例，解除医学观察的密切接触者632人，重症病例减少1例。境外输入现有确诊病例402例（含重症病例5例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1675例，累计治愈出院病例1273例，无死亡病例。

情况显示，截至5月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例481例（其中重症病例33例），累计治愈出院病例77766例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82880例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者734766人，尚在医学观察的密切接触者7392人。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（境外输入2例）；无当日转为确诊病例；当日解除医学观察19例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者962例（境外输入98例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1520例。其中，香港特别行政区1039例（出院879例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院39例），台湾地区436例（出院332例，死亡6例）。